- Un copil in varsta de 4 ani din judetul Gorj a fost scris cu pixul pe fata de educatoare, pentru ca cel mic nu a indeplinit sarcinile care ii reveneau la gradinita si a fost neascultator. Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politia britanica a deschis o ancheta privind uciderea exilatului rus Nikolai Glushkov, prieten apropiat cu oligarhul Boris Berezovsky, dupa ce acesta a fost gasit fara suflare la inceputul saptamanii, relateaza Reuters.

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia medicilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a inceput…

- Femeia avea peste 70 de ani si lucra la o farmacie din centrul orasului Targu Jiu. I s-a facut rau in timp ce era la munca si a mers la o prietena care lucreaza la o farmacie din apropiere. Acolo, aceasta a inceput sa se simta si mai rau si a lesinat. Trecatorii au sunat la 112 si imediat la fata…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Gorj a inceput o ancheta la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu si la Serviciul Judetean de Ambulanta, in urma decesului unui copil de un an si patru luni. Directorul Directiei de Sanatate ...

- Aproximativ zece schelete umane amplasate intr-o forma stranie circulara au fost descoperite intr-o groapa straveche din Mexic, din apropierea satului Tlalpan. Un grup de arheologi a realizat descoperirea la cativa metri de o cladire in care...

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni, informeaza Agerpres.ro. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. Baiatul a fost transportat de urgenta la Spitalul Elena Beldiman din Barlad,…