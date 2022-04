In Italia, mai precis pe malul raului Tiepido, in municipiul Maranello din zona Modena a fost facuta o descoperire macabra. Un trecator a gasit intr-o punga mai multe oase și un craniu. Iar in apropiere niște haine de femeie. Carabinierii, care au venit de indata la fața locului, nu știu, deocamdata, daca intre punga aceea cu oase umane și haine exista vreo legatura. S-a demarat o ancheta care sa faca lumina in acest caz. De asemenea, medicii de medicina legala incearca sa afle, prin proceduri specifice, identitatea cadavrului. The post Oase și un craniu in punga appeared first on Puterea.ro .