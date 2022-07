Stiri pe aceeasi tema

- Un val de caldura neobișnuit de timpuriu și de intens s-a raspandit din Africa de Nord in Europa inainte de solstițiul de vara, aducand temperaturi mai degraba specifice celor din iulie sau august, informeaza Organizația Mondiala a Meteorologilor. In unele parți din Spania și Franța, temperaturile…

- Spania este pe primul loc in Europa la numarul de animale de companie, peste 13 milioane. Dar și la rata abandonului: 700 de caței sunt parasiți zilnic. De ziua Mondiala a Maidanezilor, asociații de protecție a animalelor au organizat defilari pentru incurajarea adopției.

- Este alerta in Europa din cauza bolii numite variola maimuței. Autoritatile portugheze au identificat cinci pacienți infectați cu virusul care provoaca aceasta boala, iar serviciile de sanatate din Spania au anunțat ca au 8 cazuri suspecte. In doar o singur luna, Marea Britanie a ajuns la șapte cazuri…

- Autoritatile portugheze au comunicat miercuri ca au depistat cinci cazuri de infectie rara cu variola maimutei, iar serviciile de sanatate din Spania testeaza opt cazuri potentiale, dupa ce Regatul Unit a plasat Europa in stare de alerta pentru acest virus.

- Premiera in Europa! Spania ar putea fi in curand prima țara europeana care introduce "concediul menstrual" platit. Aceasta decizie consta in acordarea a cateva zile libere femeilor care se confrunta cu dureri mare in acea perioada a lunii. Legea exista deja in mai multe state din Asia și Africa. Iata…

- Suntem prizonierii unei piese de teatru in care actorii iși exerseaza razboiul pe care l-au declanșat in mod planificat și, pentru ca vor aplauze și chiar osanale, il escaladeaza pe zi ce trece, fabricand noi și noi episoade și chiar sezoane. Nimeni, nici actorii, nici regizorii, nici scenariștii, scenografii,…

- Oficialii din domeniul sanatatii investigheaza cazuri inexplicabile de hepatita la copiii din patru tari europene si SUA. Cazuri de hepatita sau inflamatie hepatica au fost raportate in Danemarca, Irlanda, Tarile de Jos, Spania si SUA. Cauza nu este inca cunoscuta. Centrul European pentru Controlul…

- „Luni, dupa sedinta coalitiei, vom prezenta intregul pachet Sprijin pentru Romania, un pachet atat social, cat si economic, asteptat de romani si de mediul de afaceri, dar in principal foarte necesar pentru aceasta perioada prin care trece si Romania impreuna cu intreaga Europa. (...) E un pachet de…