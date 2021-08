Stiri pe aceeasi tema

- Desi vacanta de vara este una dintre cele mai asteptate perioade de catre toti copiii si adolescentii, aceasta poate sa nu fie una tocmai productiva chiar daca exista si teme de facut date de profesori. Pentru ca nu mai sunt de varste mici si nu se mai joaca toata ziua, adolescentii au nevoie de activitati…

- Incepand de astazi, aparținatorii pacienților din Spitalul Județean de Urgența Bistrița vor putea merge in vizita. Vizitele se vor putea face doar in anumite zile și in anumite condiții: Spitalul Județean de Urgența Bistrița incepe sa-și redeschida ușile și pentru vizite dupa un an in care aparținatorii…

- MOLDOVA NOUA – Timp de doua zile, vineri si sambata, la Moldova Noua vor fi efectuate actiuni de dezinsectie impotriva tantarilor si a altor insecte daunatoare, precum si deratizarea impotriva soarecilor si a sobolanilor! „In aceasta prima etapa, vineri, incepand cu ora 10.00, va fi efectuata dezinsectia…

- Copiii cu varsta de pana la 14 ani ai eroilor Armatei Romaniei au primit cadouri in cadrul evenimentul special "Mandru de parintii mei", dedicat copiilor personalului decedat sau ranit pe timpul participarii la actiuni militare, a anuntat, marti, Ministerul Apararii Nationale. "Ministerul…

- Suferi de insomnia atunci cand ai dificultați in a adormi, te trezești frecvent pe parcursul nopții, te trezești dimineața devreme, inainte de ora prestabilita și cu imposibilitatea de a relua somnul. Insomnia se poate insoți de o stare de disconfort la nivel psihic, de senzația de oboseala diurna,…

- IDF (Tsahal, armata Israelului) confirma ca scutul antiracheta Iron Dome a doborat un UAV al Armatei in timpul crizei din Fașia Gaza. Se pare ca sistemul Iron Dome, (Domul de Fier) in ciuda eficacitații excelente de peste 90%, a fost implicat intr-un incident nefericit in timpul crizei recente din Fașia…

- Adelina Budai Ungureanu, una dintre cele mai in voga voleibaliste romane, vorbește despre inceputurile și ambițiile sale, dar și despre cum a traversat aceasta pandemie in Italia, acolo unde evolueaza de doi ani Naționala feminina a Romaniei beneficiaza acum de o generație talentata și tanara, cu jucatoare…

- Maneskin a obținut premiul cel mare, cu piesa Zitti e buoni, cu 524 de puncte. Pe podium au fost urmați de Barbara Pravi cu piesa Voila, iar Gjon’s Tears cu Tout l’Univers a ocupat locul trei. Acuzațiile grave asupra caștigatorului Eurovision au venit imediat dupa terminarea concursului. Damiano David…