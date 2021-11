Oare de ce? Focarul Covid din stațiunile de schi austriece, dosar clasat Ancheta deschisa in vederea stabilirii eventualelor responsabilitati penale in aparitia unui focar de contagiune cu coronavirus in Alpii austrieci in martie 2020 a fost clasata. Anunțul aparține parchetul din Innsbruck, potrivit AFP. Focarul din Ischgl a fost cel mai mare din Austria si a contribuit la propagarea coronavirusului in Europa, mai ales in Germania si in tarile nordice. Primul caz din Ischgl a fost depistat pe 7 martie, la cateva zile dupa ce Islanda anuntase sosirea unor turisti infectati acolo si la 11 zile dupa ce Austria confirmase primele cazuri de contaminare. Agentia austriaca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ancheta deschisa in Austria in vederea stabilirii eventualelor responsabilitati penale in aparitia unui focar de contagiune cu coronavirus in Alpii austrieci in martie 2020 a fost clasata, a anuntat miercuri parchetul din Innsbruck, transmite AFP.

- Ancheta deschisa in Austria in vederea stabilirii eventualelor responsabilitati penale in aparitia unui focar de contagiune cu coronavirus in Alpii austrieci in martie 2020 a fost clasata, a anuntat miercuri parchetul din Innsbruck, transmite AFP. 'Nu va exista o inculpare' a celor cinci responsabili…

- ”Nu va exista nicio inculpare” a celor cinci oficiali vizati, declara AFP procurorul Hansjorg Mayr. ”Nu exista dovezi care sa arate ca cineva a facut sau a omis sa faca ceva care sa ficondus la cresterea riscului contagiunii”, precizeaza intr-un comunicat parchetul. Cinci oficiali regionali au fost…

