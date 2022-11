Oare cum va arăta viitorul? Daniel Sauca De cand a inceput razboiul din Ucraina citesc, pe diagonala sau integral, trist-amuzat, in fiecare zi, știri, analize, comentarii ale unor experți de rand sau de soi despre… cand și cum se va termina razboiul din Ucraina. Ei, uita ca macelul, tragedia merg mai departe, iar cohortele de parerologi, și de o parte, și de alta, continua sa ne spuna noua, „civililor”, cum sta treaba. Și, mai ales, cum va sta treaba asta mare de tot. Am studiat, imi permit sa spun, propaganda (precum oile, și alba, și… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

