Agentia britanica antidoping (UKAD) vrea sa stie daca sportivii care vor alege sa-si faca vaccinul anticovid nu vor incalca cumva codul Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA), mentionand ca aceasta problema nu este momentan lamurita, scrie dpa.

''AMA/WADA este in curs de a stabili daca substantele care se regasesc in aceste vaccinuri nu contin componente care sunt interzise in sport iar tehnologiile folosite nu vor crea complicatii in ceea ce priveste depistarea substantelor dopante'', a spus Nick Wojek, seful Departamentului pentru stiinta si medicina din cadrul UKAD, scrie agerpres.ro.