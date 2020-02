Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a CSM a avizat negativ propunerile ministrului Justitiei pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inaltea Curte de Casatie si Justitie si pentru cea de procuror-sef al DIICOT. Ministrul Predoiu a lasat deja sa se inteleaga ca avizele CSM nu ii vor schimba…

- Gabriela Scutea a fost propusa de ministrul Justiției, Catalin Predoiu, ca Procuror General, avand, in opinia ministrului, cea mai buna prestație. Crin Bologa este propunerea pentru șef al DNA, „pentru ca nu a avut legatura cu pasivele DNA”, iar Giorgiana Hosu este propunerea pentru conducerea DIICOT,…

- Sorin Roșca Stanescu Exista cateva semnale, pe care daca le descifram, fara a fi cititori in stele, putem demonstra ca in Romania celui de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis urmeaza sa se dezlanțuie un nou val de represiuni. In esența, președintele dorește sa joace in forța și sa aiba Guvernul sau,…

- Camera Deputaților a adoptat, luni, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind dublarea alocațiilor de stat pentru copii. Ca sa intre in vigoare, legea trebuie promulgata de președintele Klaus Iohannis și publicata in Monitorul Oficial. Legea votata prevede ca alocatia de stat pentru copii…

- Curtea de Apel București se opune intenției de desființare a Secției Speciale, au declarat surse judiciare pentru Q Magazine. Catalin Predoiu, ministrul Justiției, a trimis o scrisoare catre toate parchetele și instanțele din țara, prin care ii consulta pe magistrați pe patru teme importante, și anume…

- Catalin Predoiu, noul ministu al Justitiei nu il vrea pe Tudorel Toader ca reprezentant al Romaniei la Comisia de la Venetia. Drept urmare, Predoiu planuieste sa solicite revocarea acestuia ca membru al Comisiei de la Venetia. Anuntul a facut chiar de catre ministrul Justitiei in tr-o conferinta de…

- Președintele Romaniei și candidatul Klaus Iohannis a votat, duminica, la Liceul Jean Monnet din Capitala, pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Șeful statului a declarat ca a votat pentru o Romanie moderna, europeana și normala. „O zi foarte foarte importanta azi. Am votat pentru o Romanie…

- Sorin Roșca Stanescu Pana la urma, singura condiție serioasa pe care a pus-o Calin Popescu Tariceanu in discuțiile cu Klaus Iohannis și cu liderii PNL a fost ca nimeni sa nu se atinga de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Numai astfel a acceptat ALDE sa iasa din alianța cu PSD,…