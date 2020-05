Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele excepționale obținute de echipa de robotica ABSO-Tech a Liceului Teoretic ”Petru Maior” au impulsionat elevii claselor gimnaziale sa ii urmeze in lumea fantastica a roboticii. NEXTLAB.TECH este cel mai mare concurs de robotica din Romania destinat elevilor din clasele II-IX, se desfașoara…

- Concursul "Acasa pentru umanitate", organizat de Ordinul Arhitectilor din Romania Filiala Bucuresti (OAR Bucuresti) in parteneriat cu Habitat for Humanity Romania, are ca scop selectarea celei mai bune solutii in vederea realizarii proiectului pilot pentru constructia in regim de voluntariat a doua…

- O treime dintre firmele romanesti care fac transport international de marfuri nu vor rezista crizei coronavirus, iar jumatate din cele ramase vor parasi Romania dupa ce intra in vigoare noile reguli ale Pachetului european Mobilitate 1 – sustine Uniunea Nationala a Tansportatorilor Rutieri din Romania.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca dupa o luna și jumatate pot fi trase mai multe concluzii. In aceasta epidemie, autoritațile, medicii și romanii au obținut rezultate notabile. Romanii au dovedit ca au simț civic, echilibru și maturitate. Dupa 15 mai anumite restricții vor fi reduse. Nu am atins…

- Membrii „Danube Furniture Cluster”, o alianța a producatorilor și comercianților de mobila din Romania, sunt in mare masura afectați de criza și preocapați sa depașeasca, caderile de comenzi din aceasta perioada. In cadrul unui workshop digital dedicat distanțari sociale și transformarii digitale, organizat…

- Uniunea Militarilor și Polițiștilor” Mihai Viteazul” este implicata și atenta la situația de criza pe care Romania o traverseaza in aceste momente. Toți membrii Uniunii sunt specialiști și oameni care au cunoștințe trainice in sfera Apararii Naționale. Președintele UMPMV, generalul Gabriel Oprea,…

- Președintele Consiliului Național ALDE, Norica Nicolai, a declarat, joi, ca parlamentarii formațiunii politice din care face parte ar trebui sa voteze Guvernul Cițu, pentru ca Romania are nevoie de stabilitate, in contextul intern și internațional actual.„Parlamentarii ALDE ar trebui sa voteze…

- Eiswein Jidvei din recolta anului 2018 a obținut Medalia de Aur la The Grand International Wine Award „Mundus Vini”, care s-a desfașurat in perioada 19 – 24 februarie 2020, in Germania. Eiswein Jidvei 2018 a fost singurul vin desert din Romania medaliat la ediția de primavara a acestei prestigioase…