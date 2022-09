Stiri pe aceeasi tema

- Ce afaceri are Alex Ashraf, soțul Oanei Zavoranu. Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au casatorit in 2018, iar impreuna gestioneaza mai multe afaceri de succes. Oana Zavoranu are propria clinica, insa soțul ei se implica și el activ in acest sens. ”Banii i-am investit intr-o clinica medicala care este și…

- ”Electrolux a decis sa paraseasca Rusia si sa-si cedeze afacerea conducerii locale, prin vanzarea filialei sale din Rusia”, a precizat compania intr-un comunicat. Grupul suedez nu are punct de lucru in Rusia, dar inainte de razboiul din Ucraina a generat 1,6% din cifra de afaceri la nivel mondial si…

- Oana Zavoranu nu o iarta pe Adelina Pestrițu: ”L-a vandut pe Liviu Varciu la o televiziune pentru o geanta de 1500 de euro” Scandalul divelor s-a mutat din instanța in mediul online. Chemata in instanța pentru declarații defaimatoare de așa-zisul grup al ”influencerilor” din care faceau parte Adelina…

- Europarlamentarul Maria Grapini anunța ce schimbari se vor face la nivelul UE, dar și in Romania, pe piața digitala. ”Regulamentele sunt clare, sunt votate și in termen de 6 luni de la vot trebuie și aplicate in statele membre și vreau sa atenționez ca este foarte important ce face Romania pentru a…

- In Moldova, in ianuarie-mai 2022, cifra de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) s-a majorat cu 4,4% (in preturi comparabile) fata de ianuarie-mai 2021, transmite Noi.md. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica, menționind ca in aceeași…

- Profitul net pe anul 2021, respectiv 5.094.972 de lei, va fi repartizat astfel: 266.771 de lei pentru constituirea de rezerve legale, 4.828.201 lei pentru acoperirea pierderilor din anul precedent si 0 lei pentru dividende.Au fost aprobati indicatorii financiari ai companiei Rompetrol Quality Control…

- Cifra de afaceri din industrie a crescut, in termeni nominali, cu 27,3% in primele cinci luni ale acestui an fata de perioada similara a anului trecut, datorita industriei extractive, care a consemnat un plus de 141,1%, si industriei prel