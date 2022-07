Stiri pe aceeasi tema

- O mai ții minte pe Magda Ciumac, vedeta audiențelor de la OTV? Aproape neschimbata din anii 2000, cand dansa constant pe pupitrul din studioul defunctului post al lui Dan Diaconescu, fosta soție a controversatului luptator Tolea Ciumac și-a refacut viața in Italia, unde s-a mutat inainte de pandemie.…

- Click! publica, in exclusivitate, detalii de ultima ora despre cel mai recent scandal in care Oana Zavoranu a fost implicata. Actrița a fost trimisa in judecata de catre Curtea de Apel București, dupa ce managerul interimar al Spitalului Colțea, Furtuna Ioan Bogdan, i-a facut plangere penala pentru…

- E scandal mare intre Oana Zavoranu și medicul Bogdan Ioan Furtuna. Bruneta a fost trimita in judecata pentru șantaj, asta dupa ce i-ar fi spus medicului ca ii va strica imaginea atunci cand el i-a cerut suma de bani imprumuta de vedeta de la el. Mai mult de atat, Oana Zavoranu l-ar fi obligat pe medicul…

- Lovitura dura pentru Oana Zavoranu! Vedeta și avocatul Silviu Ionuț Calin au fost trimiși in judecata de procurorii DNA pentru șantaj. Frumoasa bruneta este acuzata ca l-a șantajat pe medicul Bogdan Furtuna pe baza unor fapte nereale, iar medicul trebuia sa semneze o declarație de recunoaștere a unei…

- Astazi, 16 iunie, e ziua de naștere a Oanei Zavoranu. Cu aceasta ocazie, Alex Ashraf, soțul ei, i-a transmis un mesaj special, i-a spus cat o iubește, dar și ca anul acesta vor face tot ce vedeta și-a dorit. „La mulți ani, iubita mea soție. Te iubesc din tot sufletul și știu ca anul acesta vom face…

- Curtea de Apel București, verifica, luni, ordinul european de ancheta emis in mega-dosarul de corupție al Elenei Udrea, „Hidroelectrica„, și daca aceasta poate fi audiata prin video conferința in contextul in care dosarul se afla la final, aceasta fiind una dintre ultimele proceduri. Fii la…

- Curtea de Apel București s-ar putea pronunța, astazi, in dosarul fostului edil general al Capitalei, Sorin Oprescu, in care acesta este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu și constituirea unui grup infracțional organizat. In prima instanța a fost co

- Ionuț Negoița a fost achitat in dosarul in care fusese trimis in judecata pentru complicitate la bancruta frauduloasa in dosarul legat de insolvența clubului Dinamo.Fostul actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, fusese trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru…