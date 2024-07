Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ trei luni, un barbat din Iași a comis o fapta ingrozitoare, pentru care risca sa stea mulți ani in spatele gratiilor. Ionuț Proca a incercat sa ucida o prostituata din oraș, lovind-o de mai multe ori cu un ciocan. Scenele de coșmar au avut loc in apartamentul in care femeia se…

- Fostul milionar Irinel Columbeanu poate rasufla ușurat: judecatorii au decis ca el nu trebuie sa plateasca datoriile firmei care a fost bagata in faliment, iar hotararea a ramas definitiva.

- Oana Zavoranu a ajuns, din nou, la Curtea de Apel București! A venit insoțita de Alex Ashraf și au plecat amandoi cu zambetul pe buze! Iata ce mesaj a transmis bruneta, dupa ce a fost informata ca partea civila din dosarul in care este implicata a devenit inculpat.

- Este a treia sedinta de politica monetara din acest an in care BNR mentine dobanda la 7%, dupa ce in 2023 au fost sapte sedinte consecutive in care rata-cheie a ramas neschimbata. Iata toate deciziile luate de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de din…

- Un barbat injunghiat de fiica vitrega a cerut clementa pentru tanara de 16 ani in instanta, sustinand ca e la fel vinovat pentru incident. Baut fiind, s-a certat cu sotia sa, adolescenta a intervenit, iar el a lovit-o, a spus barbatul, adaugand ca a iertat-o si ca nu vrea sa o vada in inchisoare.

- Judecatorii de la Tribunal au aratat in hotararea de respingere, mentinuta acum la Curte, ca "prin notificarea nr. R122941 13.07.2020, Serviciul contracte din cadrul Directiei autorizare si sprijin operatori economici a Primariei Municipiului Constanta i a solicitat reclamantului sa achite contravaloarea…

- Oana Zavoranu a facut mai multe dezvaluiri cu privire la procesul cu managerii clinicii sale medicale. Vedeta și Alex Ashraf au avut o noua sesiune la tribunal cu Horia Vladescu și Ioan Bogdan Furtuna.