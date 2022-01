Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, la orele pranzului, un alt incident in trafic a intrat in atenția polițiștilor prahoveni, mai precis a celor din Bușteni. O femeie, care ulterior s-a dovedit a fi fost actrița Oana Zavoranu, a reclamat ca soțul ei a fost amenințat cu un cuțit in trafic, atunci cand acesta a incercat sa intre in…

- S-au iubit extrem de mult, iar desparțirea lor a fost una extrem de tumultuoasa. Dupa ruptura, Marina Almașan a suferit foarte mult, așa cum chiar ea a marturisit, in exclusivitate la Antena Stars. Cu toate acestea, dupa ce au depus actele de divorț, vedeta a refuzat sa mai vorbeasca cu Victor Socaciu.…

- Dupa un an de scandaluri și controverse cu angajații și managerul clinicii pe care co conduce, Oana Zavoranu a tras linie și a ajuns la concluzia ca afacerea ei a fost profitabila in ciuda problemelor. Vedeta a dezvaluit la Xtra Night Show cat a cantigat de pe urma clinicii in ultimul an.

- Oana Zavoranu nu s-a mai putut abține, astfel ca a intervenit in scandalul dintre Alex Ashraf, soțul ei, și asistenta de la clinica pe care o au impreuna. Vedeta a rabufnit și a explicat in fața tuturor ca marele noroc al tinerei a fost ca ea nu s-a aflat acolo in acel moment. Ce i-a transmis angajatei…

- Oana Zavoranu a intervenit in conflictul dintre soțul ei, Alex Ashraf, și asistenta de la clinica lor care il acuza pe acesta ca a abuzat-o și ca nu a vrut sa-i dea salariul. Vedeta a rabufnit și considera ca soțul ei a procedat foarte bine in aceasta situație. Recent, un adevarat scandal a izbucnit…

- In afara carierei pe care o are in lumea mondena din Romania, Oana Zavoranu și-a investit o mare parte din banii sai intr-o afacere foarte profitabila pe care o are in București. Vedeta impreuna cu soțul sau, Alex Ashraf, au o clinica medicala ce le aduce lunar multe mii de euro in buzunare.