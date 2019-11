Oana Zăvoranu s-a săturat să fie întrebată când va face un copil Oana Zavoranu este deosebit de activa in social media , unde le prezinta fanilor ei toate activitațile și gandurile pe care le are. Ea și-a lamurit fanii cu privire la motivul pentru care nu are copii inca. „Uite ca nu vreau, ca nu e momentul inca, ca nu simt și ca nu e treaba voastra”, a scris ea, potrivit Libertatea . „Intrebare mega comunista și impertinența ? Zilnic pusa!?”. Mai mult, Oana a spus recent ca nu ii plac copiii și daca va avea vreodata copii, va apela la o mama surogat, pentru ca nu vrea ca trupul ei sa se transforme de la sarcina . „Nu imi plac copiii, ma agita”, a subliniat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

