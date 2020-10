Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a fost lovita intr-o parcare din Micro 16. Șoferul vinovat a parasit locul accidentului. „Rog cel care mi-a lovit mașina in parcare langa PECO, in M16, pe strada Ghelert Șandor sa ma contacteze. In caz contrar voi descarca inregistrarile din autoturism de la mine cu camere fața / spate și voi…

- Un autoturism a fost surprins vineri seara pe calea ferata la Jucu de tren. Accidentul s-a produs in jurul orei 21,30 și din primele informații, șoferul a reușit sa iasa singur din mașina. In urma unui apel la 112 au intervenit o autospeciala de descarcerare a pompieri lor și un echipaj SMURD. La momentul…

- Un șofer din Chișinau este cercetat penal dupa ce a lovit cu mașina o femeie, pe strada Nicolae Milescu Spataru din sectorul Ciocana și a fugit de la fața locului. Accidentul s-a produs in dimineața zilei de 29 septembrie, la ora 06:40.

- Adrian Ropotan traiește pe lux și opulența, iar asta nu o spunem noi, ci o arata chiar el. Fotbalistul a ieșit in oraș cu noul bolid de lux de care nimeni nu trebuie sa se atinga! Iata cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro alaturi de soția lui!

- Brigitte și Florin Pastrama au fost surprinși intr-o parcare a unui supermarket din Capitala, in timp ce bruneta era bruscata langa mașina, de soțul ei. Cei doi au facut primele declarații și au explicat ce s-a intamplat.„Ce s-a intamplat, așa este cand te iubești prea mult,toate chestiile incep de…

- Anca Dumitra, actrița care o interpreteaza pe Gianina in serialul ”Las Fierbinți”, viseaza la o familie numeroasa. Declarații despre nunța și copii. Gianina din Las Fierbinți, declarații despre familie, nunta și copii Deși in urma cu cinci ani visa sa aiba cinci copii, intre timp, anii au trecut și…

- Cantaretul de manele Tavy Pustiu s-a stins din viata dupa ce a facut un accident cu masina. Autovehiculul condus de sotia lui a fost spulberat de un tren, chiar in momentul in care acesta se filma in timp ce asculta una dintre melodiile sale. Femeia este singura care a supravietuit impactului, dar este…

- Azi, in ședința Comitetului Executiv al FRF, s-a decis ca din sezonul viitor de Liga 1 se va trece la formatul cu 16 echipe, iar Razvan Burleanu, președintele Federației a facut mai multe declarații despre schimbarile din fotbalul romanesc. „Sezonul 2019-2020 se incheie azi. Clasamentul se ingheața.…