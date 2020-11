Stiri pe aceeasi tema

- In ultima vreme ies la iveala tot mai multe controverse in ceea ce o privește pe Meghan Markle. Ultimele istorisiri vorbesc despre compromisuri și despre secrete care ar fi trebuit sa fie bine pazite. Meghan Markle nu-l poate parasi pe prințul Harry Meghan Markle trebuie sa „se agațe” de prințul Harry,…

- La trei ani de la nunta cu Alex Ashraf, se pare ca OanaZavoranu este pregatita sa fie mama. Bruneta a susțiut tot timpul ca nu estefacuta sa fie mama și prefera sa aiba pisici, insa iata ca s-a razgandit.Intr-un live pe care l-a facut impreuna cu soțul ei, pe Instagram, Oana a raspuns curiozitaților…

- Oana Zavoranu și-a luat prin surprindere toții fanii de pe rețelele de socializare. Intrebata daca este pregatita sa devina mama, superba diva a aruncat bomba pe Instagram! Iata care a fost raspunul artistei!

- Judetul Gorj se confrunta cu o situatie inedita, cu doar doua zile inainte de inceperea scolii. "In momentul de fața, nicio școala din Gorj nu este suta la suta pregatita pentru inceperea anului școlar. Am avut o surpriza neplacuta in zona Motru, unde am constatat ca nicio unitate, din cele…

- Blondina a vorbit la Acces Direct despre aceasta noua experienta, iar printre altele, a facut declaratii despre al treilea copil. Simona Gherghe nu are de gand sa devina mama pentru a treia oara, iar formula de patru in care e acum familia ei este completa. Vedeta a mai anunțat cu aceasta…

- Ana Maria Mocanu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Rareș și deși s-au mai certat și au fost in punctul de a se desparți pentru totdeauna, cei doi au ramas impreuna. Bruneta are planuri mari și chiar iși dorește sa devina mamica!