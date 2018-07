Deși are 45 de ani, Oana Zavoranu a reușit sa pacaleasca timpul și are un trup de invidiat chiar și de unele dintre adolescente. Astazi, controversata artista a urcat pe o rețea de socializare o poza in care sta pe burta la plaja. Cu toții au ramas cu privirea blocata pe posteriorul ei, dupa ce au observat cicatriciile pe care le are. Cu toate astea, ea a primit o mulțime de complimente.

"Sunt o șmechera sexy... și știu asta!