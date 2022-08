Stiri pe aceeasi tema

- EBA, alias Elena Basescu, a ajuns de nerecunoscut. Daca, dupa cea de-a treia naștere s-a pus serios pe slabit, fiind laudata pentru silueta impecabila, la doi ani de atunci fiica fostului președinte al Romaniei a ajuns ”piele și os”. Mezina lui Traian Basescu, care inainte sa ajunga mama și europarlamentar…

- Oana Zavoranu și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce in timpul emisiunii din mediul online, in care ii ataca dur pe influencerii din Romania, a facut declarații neașteptate despre Adelina Pestrițu. Oana Zavoranu a inițiat o emisiune in mediul online in care ii ataca dur pe influencerii…

- Rasturnare de situație in „procesul divelor”. Dupa ce, intr-o prima faza, a pierdut procesul cu Oana Zavoranu, Anda Adam a obținut caștig de cauza in instanța, care i-a incuviințat, recent, cererea de executare silita a actriței, obligata de magistrați la plata a 20.000 de lei cu titlu de daune morale.…

- Medicul Bogdan Furtuna, fost administrator al clinicii medicale deținuta de vedeta și proaspat manager al Spitalului Colțea, a facut primele declarații in scandalul cu Oana Zavoranu. Ce spune medicul care i-a facut plangere penala pentru șantaj vedetei.

- La data de 21 mai 2022, in jurul orei 23,15, in urma unui apel la 112, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit la o locuința de pe raza comunei Cricau, unde a fost semnalata o fapta de violența in familie. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, pe fondul consumului…

- Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU) a prezentat modul in care au votat cele sase state a caror jurizare la Eurovision a fost anulata - Azerbaidjan, Georgia, Muntenegru, Polonia, Romania, San Marino - afirmand ca o neregula de asemenea amploare in ceea ce priveste modelul de vot al juriului…

- Anda Adam a oferit declarații in exclusivitate pentru SpyNews.ro, despre scandalul evacuarii in care este implicata. Reacția artistei vine dupa ce o instanța a decis evacuarea ei dintr-un imobil in care ar fi ramas in mod ilegal, dar in care ea spune ca nu mai locuiește de mult.