Stiri pe aceeasi tema

- “PSD nu poate vota un guvern minoritar PNL-UDMR cu un program de guvernare care taie in continuare, fara mila, din veniturile romanilor”. Anunțul a fost facut, duminica, de președintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook. In plus, Ciolacu reproșeaza ca niciuna dintre cele 10 propuneri de…

- AUR va iniția procedurile parlamentare pentru ca autoritațile sa demareze controlul averii Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Anunțul a fost facut, sambata seara, intr-o postare pe Facebook, de deputatul AUR Dan Tanasa. Potrivit legii, averea Președintelui Romaniei in exercițiu poate fi cercetata…

- Aparent mai confuza decat colega Raluca Turcan, penelista Violeta Vijulie, din echipa caștigatoare, nu demult numita in functia de presedinte cu rang de secretar de stat al ANFP de Florin Citu, a facut-o de oaie pe Facebook, joi, cand, probabil cu gandul la DNA, l-a felicitat pe Mihai Morar intr-o postare…

- Un barbat din Caraș Severin care nu știa ca aplicațiile Facebook, WhatsApp și Instagram picasera in toata lumea, a sunat disperat la 112 spunand ca nu iși poate apela soția prin rețeaua de socializare. Dispecerul i-a explicat ca la numarul unic de urgența se suna doar in cazul unor urgențe. Totuși barbatul…

- Facebook (inclusiv aplicația Messenger), Whatsapp și Instagram nu au funcționeaza in Romania, luni seara, de la ora 18.45. Cele trei aplicații aparțin Facebook. Se pare insa ca defecțiunile s-au inregistrat și in alte țari, conform internauților care au intrat pe Twitter pentru a se convinge ca și alții…

- Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Romaniei, a incetat din viața astazi, la varsta de 71 de ani. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp pe Facebook de catre familia sa: “Ivan a plecat. Și nu se mai intoarce”. De 3 luni, fostul mare sportiv era internat la Spitalul […]…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a caștigat, vineri, medalia de argint la Jocurile Paralimpice. Anuntul a fost facut vineri, pe pagina sa de Facebook. Vineri dimineata, ministrul Sportului, Eduard Novak, a anunțat ca s-a calificat in finala cursei de urmarire individuala de 4.000 de…

- Facebook has banned the Taliban and any content that promotes it from the main Facebook platform, Instagram and WhatsApp. The social media giant said on Tuesday that it considers the Afghan group, which has used social media platforms to project its messages for years, to be a terrorist organization,…