Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, le transmite un mesaj tranșant nemulțumiților din Sanatate care au protestat ieri in strada impotriva scaderii veniturilor. Ea susține ca se lucreaza acum la Regulamentul de sporuri și spera ca problemele sa se rezolve in acest mod:Iohannis arunca 'pisica…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a scris, in contextul plecarilor controversate din ultima perioada a celor care sunt anchetați in diverse dosare, un material dur pe blogul sau. Mai exact, acesta sustine ca desi Diacomatu nu este unul dintre favoritii lui, se bucura pentru el, precizand ca ceea ce se intampla…

- Fostul presedinte Traian Basescu, a declarat, marti, ca judecatorii CCR au procedat ”absolut corect” cand au admis sesizarile PNL si USR referitoare la infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta a activitatii sefului SPP, Lucian Pahontu, deoarece acest serviciu este sub controlul CSAT.

- Detalii noi in cazul barbatului de 34 de ani care si-a omorat sotia de 29 de ani, iar apoi s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din sectorul Telecentru din Chisinau. Acesta lucra in calitate de stomatolog la o clinica privata, iar sotia sa, Anastasia Cecati, era un cunoscut model si actrita in…

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf sunt cel mai indragit cuplu monden, insa, chiar si in intimitate, cei doi au o relatie la fel de frumoasa si sincera. Recent, Oana Zavoranu a postat un mesaj emotionant pentru sotul sau.

- Anamaria Prodan Reghecampf a postat pe contul ei de facebook o urare referitoare la Gica Hagi, insa in mesaj l-a inclus și pe Gigi Becali pe care l-a laudat. "Stateam și ma uitam cum ne batem joc de oameni carora chiar le pasa de fotbalul romanesc. Gica Hagi și Gigi Becali. Il face zob pe Becali. ...

- Cazul “taximetristului pistolar”, ajuns in ultimele ore la urechile opiniei publice, s-a aflat si in atentia primarului Capitalei. Care a ales sa ii avertizeze atat pe taximetristi, cat si pe patronii firmelor care ofera servicii de transport in regim de taximetrie, ca unde-i lege, nu-i tocmeala. La…