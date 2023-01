Stiri pe aceeasi tema

- Conform informațiilor ajunse la redacția Spynews.ro, problemele dintre Oana Zavoranu și Alex Ashraf ar fi de cateva luni buni ca sa nu spunem chiar ca de peste una. A existat un episod foarte interesant intre cei doi și pe care o sa vi-l povestim in cele ce urmeaza. Tot ce va putem spune e ca și poliția…

- Dupa ce ieri Spynews.ro v-a prezentat imagini in exclusivitate cu Alex Ashraf alaturi de o tanara misterioasa cu care a petrecut toata noaptea, acum el s-a intors la Oana Zavoranu și impreuna au mers la clinica pe care o dețin. Noi am stat de vorba cu ei la ieșirea din unitatea medicala. Iata ce au…

- Oana Zavoranu și soțul sau s-ar fi desparțit, caci Alex Ashraf a fost surprins in compania unei domnișoare misterioase. Barbatul a petrecut toata noaptea cu femeia respectiva, iar de dimineața, a revenit la casa vedetei. Dupa ce au aparut primele speculații despre desparțire, Oana Zavoranu a postat…

- Oana Zavoranu pare ca și-ar ierta soțul necondiționat! Vedeta nu uita de gesturile prin care sa iși arate susținerea și afecțiunea fața de Alex, nici chiar atunci cand greșește. Chiar daca Alex a fost in urma cu o seara la o alta femeie, iar astazi a revenit acasa la soția lui, cei doi au plecat impreuna…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf ar fi divorțat dupa șapte ani! Deși nu au confirmat sau infirmat public divorțul, Alex a fost deja vazut cu alta femeie și este cert ca s-a mutat din casa in care locuia cu Oana. Jurnaliștii de la spynews.ro au anunțat ca cei doi nu mai formeaza un cuplu, iar soțul vedetei…

- Dupa ce Spynews.ro l-a surprins pe Alex Ashraf, soțul Oanei Zavoranu, alaturi de o alta domnișoara la care a și innoptat, reporterii Spynews.ro l-au contactat pe barbat cu privire la desparțirea dintre el și vedeta TV. Avem prima reacție a acestuia, in exclusivtate!

- Pe adresa redacției, [email protected] a venit un pont in urma cu doar cateva zile cum ca Oana Zavoranu nu ar mai forma un cuplu cu soțul ei, Alex Ashraf. Mai mult de atat, pontul spunea ca deja barbatul s-a fi mutat de ceva timp de acasa de la vedeta TV. Noi am investigat și va prezentam, in exclusivitate…