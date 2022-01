Stiri pe aceeasi tema

- Simina Loica și Alex Zanoaga au șocat pe toata lumea cu decizia lor de a pune punct relației. Se pare ca lucrurile dintre ei au luat o intorsatura neașteptata și au ajuns in pragul desparțirii. Bruneta a facut marturisiri in exclusivitate la Antena Stars și a dezvaluit motivul care a dus la ruptura…

- Gabi Tamaș, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști de la noi din țara, a facut declaratii in exclusivitate pentru Antena Stars și a spus adevarul in legatura cu arestarea sa din Israel. Iata detalii neștiute despre situația care a zguduit showbiz-ul romanesc.

- Astazi este o femeie superba din toate punctele de vedere, insa puțini sunt cei care știu cum arata Iulia Albu in copilarie. In exclusivitate pentru Antena Stars, celebrul designer de moda a oferit declarații și detalii neștiute pana acum despre perioada copilariei sale. Iata cum arata celebra Iulia…

- Gabriela Cristoiu i-a dat un ultimatum iubitului ei turc, care a lovit-o. Se pare ca relația dintre cei doi a ajuns intr-o situație scandaloasa, dupa ce barbatul a plecat din țara in urma cu 7 luni și nu a mai revenit la bruneta. Iata ce și-au spus cei doi in cadrul emisiunii Showbiz Report.

- Adrian Ropotan a reprezentat cu mandrie Romania ani la rand, dar in 2019 a decis sa se retraga din fotbal. In cadrul unui interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, fostul jucator a dezvaluit de ce a renunțat la sportul pe care il iubește, deși inca primea oferte din partea anumitor cluburi.

- Bogdan Marin sau Bodo de la Proconsul, cum e cunoscut de publicul larg, e unul dintre cei mai apreciați cantareți din Romania. Dincolo de cariera lui, acesta e soț, e tatal a doi baieței. De 14 ani de zile se iubește cu Loredana Marin, iar de 12 ani sunt casatoriți. De-a lungul anilor, impreuna au trait…

- Mult a fost, puțin a mai ramas pana cand Bogdan Mocanu va calca, in sfarșit, pragul noii locuințe, asta pentru ca penthouse-ul de lux pe care l-a achiziționat este inca in construcții. Ei bine, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, artistul le-a facut o dezvaluire fanilor sai și a declarat cand…