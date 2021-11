Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu tuna și fulgera dupa ce soțul ei Alex Ashraf a fost implicat intr-un scandal cu o fosta angajata de la clinica lor One Life. Ce a declarat frumoasa actrița despre incidentul petrecut in urma cu doar cateva zile. Prima reacție a Oanei Zavoranu dupa scandalul in care a fost implicat soțul…

- Oana Zavoranu a intervenit in conflictul dintre soțul ei, Alex Ashraf, și asistenta de la clinica lor care il acuza pe acesta ca a abuzat-o și ca nu a vrut sa-i dea salariul. Vedeta a rabufnit și considera ca soțul ei a procedat foarte bine in aceasta situație. Recent, un adevarat scandal a izbucnit…

- In afara carierei pe care o are in lumea mondena din Romania, Oana Zavoranu și-a investit o mare parte din banii sai intr-o afacere foarte profitabila pe care o are in București. Vedeta impreuna cu soțul sau, Alex Ashraf, au o clinica medicala ce le aduce lunar multe mii de euro in buzunare.

- Oana Zavoranu aparea in urma cu ani de zile mereu pe micul ecran, la diverse emisiuni de televiziune sau in telenovele. Acum, actrița in varsta de 48 de ani se concentreaza la proiectele sale. E antreprenor, dar și vedeta pe Youtube. De o buna perioada de timp, Oana Zavoranu deține propria afacere,…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf sunt casatoriți de 4 ani și sunt mai fericiți ca niciodata. Recent, in presa au aparut zvonuri potrivit carora cei doi nu s-ar mai ințelege și ar fi pe punctul de a se desparți. Vedeta a transmis insa pe rețelele de socializare ca are o... The post Oana Zavoranu, reacție…

- Oana Zavoranu rupe tacerea, dupa ce in ultima perioada s-a speculat ca ar divorța de soțul ei, Alex Ashraf. Vedeta a rabufnit și a decis sa puna punct tuturor zvonurilor legate de casnicia ei. Recent, au aparut mai multe zvonuri legate de casnicia Oanei Zavoranu cu Alex Ashraf. Dupa ce s-a spus ca lucrurile…

- Oana Zavoranu e din nou in centrul atenției, asta dupa ce in ultima perioada s-a vorbit despre un presupus divorț intre ea și soțul sau, Alex Ashraf! Vedeta a rabufnit acum pe internet și a spus cum stau lucrurile cu adevarat intre ea și partenerul sau de viața.

- Oana Zavoranu nu s-a mai putut abține și a rabufnit dupa ce au aparut zvonuri in presa despre un posibil "divorț" de Alex Ashraf. Vedeta a ținut sa lamureasca pe toata lumea pe rețelele sociale.