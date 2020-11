Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zovoranu continua seria ”victimelor”. Dupa ce in urma cu cateva zile i-a criticat pe Pepe, Oana Roman, Adelina Pestrițu, dar și pe Cristina Ich, de data aceasta bruneta a ajuns și la designeri. Astfel ca Oana Zavoranu și-a spus parerea și despre designerul Catalin Botezatu. Ce mesaj dur a primit…

- Oana Zavoranu nu se lasa și mai iese inca o data la atac. De aceasta data a aavut cate ceva de spus despre Andra, Lidia Buble, dar și despre alte doua vedete aflate pe lista ei. Iata ce a spus de aceasta data bruneta.

- Oana Zavoranu continua seria „atacurilor virtuale”! Dupa ce i-a luat la rand pe Pepe, Raluca, Oana Roman, Cristina Ich și Andreea Marin, aducandu-le diverse critici, celebra actrița și-a concentrat atenția asupra Andreei Banica! Iata ce a avut de spus diva la adresa cantareței!

- Oana Zavoranu a inceput atacul la adresa vedetelor din showbiz. Dupa ce s-a luat de Pepe, Raluca Pastrama, Oana Roman și Cristina Ich, acum diva a luat-o la rost și pe Andreea Marin. ”Querida” i-a adresat cuvinte dure ”Zanei surprizelor”.

- "A fost odata ca niciodata o ‘fetita’ cu mare pofta de mancare Parintii credeau ca o sa ii treaca, dar pofta de mancare si apetitul pt scandal si invidie au crescut direct proportional cu dimensiunile ‘trupului’ e. Parintii, mai ales tatal a fugit in lume, numai ca sa nu mai aibe de-a…

- Mai multe companii din Romania au inceput sa se ocupe de petrecerea de final de an pentru angajați. Susțin ca vor ca oamenii cu care lucreaza in fiecare zi sa aiba parte de cateva ore de relaxare și de distracție. Din cauza pandemiei de coronavirus, salile de evenimente vor ramane inchise și totul se…

- In vara anului trecut, artista Andreea Antonescu (38 de ani) confirma ca s-a separat de soțul ei, omul de afaceri Traian Spak (38 de ani). Fostul cuplu a fost casatorit timp de aproape 9 ani și are o fiica, Sienna, in varsta de 9 ani. Artista Andreea Antonescu vrea sa-și refaca viața De curand, intr-un…