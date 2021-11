Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu e in centrul unui scandal uriaș, de data aceasta nu cu vedetele din showbiz, așa cum ne-a mai obișnuit, ci cu angajatele și colaboratoarele de la clinica medicala pe care o dețina. De data aceasta inca o asistenta face dezvaluiri despre vedeta și soțul ei.

- Oana Zavoranu nu s-a mai putut abține, astfel ca a intervenit in scandalul dintre Alex Ashraf, soțul ei, și asistenta de la clinica pe care o au impreuna. Vedeta a rabufnit și a explicat in fața tuturor ca marele noroc al tinerei a fost ca ea nu s-a aflat acolo in acel moment. Ce i-a transmis angajatei…

- Oana Zavoranu tuna și fulgera dupa ce soțul ei Alex Ashraf a fost implicat intr-un scandal cu o fosta angajata de la clinica lor One Life. Ce a declarat frumoasa actrița despre incidentul petrecut in urma cu doar cateva zile. Prima reacție a Oanei Zavoranu dupa scandalul in care a fost implicat soțul…

- Oana Zavoranu a intervenit in conflictul dintre soțul ei, Alex Ashraf, și asistenta de la clinica lor care il acuza pe acesta ca a abuzat-o și ca nu a vrut sa-i dea salariul. Vedeta a rabufnit și considera ca soțul ei a procedat foarte bine in aceasta situație. Recent, un adevarat scandal a izbucnit…

- In afara carierei pe care o are in lumea mondena din Romania, Oana Zavoranu și-a investit o mare parte din banii sai intr-o afacere foarte profitabila pe care o are in București. Vedeta impreuna cu soțul sau, Alex Ashraf, au o clinica medicala ce le aduce lunar multe mii de euro in buzunare.

- La aproximativ o luna de cand Oana Zavoranu a afirmat ca Ozzy, cainele ei, a fost furat din curtea casei sale, iata ca un alt scandal de proporții a avut loc in familia ei, de data aceasta soțul ei fiind cel implicat. Alex Ashraf ar fi fost agresat de catre o angajata și totul s-ar fi petrecut chiar…

- Comuna Rociu a depașit pragul de 6 cazuri la mia de locuitori și se instituie carantina de noapte in weekend. Comitetul pentru Situații de Urgența (CJSU) Argeș a adoptat urmatoarele masuri pentru localitatea Rociu: – se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri,…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf sunt casatoriți de 4 ani și sunt mai fericiți ca niciodata. Recent, in presa au aparut zvonuri potrivit carora cei doi nu s-ar mai ințelege și ar fi pe punctul de a se desparți. Vedeta a transmis insa pe rețelele de socializare ca are o... The post Oana Zavoranu, reacție…