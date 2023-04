Stiri pe aceeasi tema

- Procesul deschis de Calin Geambașu impotriva fostei partenere, Angelica Cadar, ia o turnura neașteptata: judecatorii au solicitat ca cei doi sa se prezinte la interogatoriu, in caz contrar existand posibilitatea sa fie decazuți din dreptul de a administra probe.

- Clubul UTA Arad a anuntat, miercuri, ca a obtinut in instanta o decizie favorabila definitiva in procesul cu Asociatia Suporterilor Timisoreni Druckeria, potrivit news,ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Procesul in care Madalina Apostol este acuzata ca a comis un accident rutier, in timp ce șofa sub influența bauturilor alcoolice, a intrat in linie dreapta, dupa ce instanța a admis toate probele administrate de procurori.

- Decebal Fagadau a solicitat interzicerea ca pe viitor Valentin Gabriel Comanescu sa mai dea declaratii publice care sa il vizeze, de genul celor pentru care se solicita atragerea raspunderii civile, iar Comanescu sa fie obligat la plata sumei de 250.000 lei, reprezentand daune interese pentru prejudiciile…

- DECIZIE… Florin Sarbu a renuntat la procesul intentat, toamna trecuta, Primariei si Consiliului Local Vaslui pentru ca nu i-ar fi respectat dreptul de a intra in procedura de reinnoire a mandatului de membru in Consiliul de Administratie la Transurb. Directorul Centrului de Afaceri a luat aceasta decizie…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni despre acuzatiile de plagiat la adresa lui Lucian Bode ca exista justitie in Romania, de la acuzare la verdict final este timp si ca vor lasa sa se deruleze procesul in instanta si, cand vom avea o decizie finala, se vor pronunta. "In acest moment, au…

- Falosul Porsche al Oanei Zavoranu, pe care il alinta ”Gandacel”, a fost scos la licitație in urma executarilor silite, prețul de pornire fiind 17.489 de euro. Procesul de licitare a avut loc chiar in parcarea de la Piața Obor. Datoriile divei care lauda o afacere de succes (o clinica medicala-n.r.),…

- Oana Zavoranu a mai primit o lovitura, dupa ce magistrații i-au refuzat cererea in procesul cu azilul de batrani in care bunica sa și-a petrecut ultimii ani. Vedeta trebuie sa plateasca serviciile de care a beneficiat femeia, dar și cheltuieli de judecata.