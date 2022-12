Stiri pe aceeasi tema

- Clinica medicala a Oanei Zavoranu ii da mari batai de cap divei. Din pacate, celebra actrița și fosta prezentatoare de TV a avut o serie de probleme cu aceasta afacere in special in ultimii doi ani. Bruneta și soțul ei ar fi pe cale sa puna punct proiectului inaugurat in anul 2017. Afacerea nu a […]…

- Prețul facturilor din ultima perioada le da batai de cap cetațenilor, nemaifiind un secret faptul ca nici vedetele autohtone nu mai reușesc sa faca fața cheltuielilor mari. Recent, interpreta de muzica populara Nicoleta Voicu a dezvaluit ca este nevoita sa stea in frig.

- Prețuri de producție și de vanzare bovine de carne in 2022. Fermierii romani care cresc bovine de carne sunt in pragul falimentului și cer sprijin Guvernului și Ministerului Agriculturii. Asociația Aberdeen Angus Romania și Asociația Crescatorilor de Bovine pentru Carne din Romania solicita Ministerului…

- Sam Bankman-Fried le-a spus miercuri investitorilor FTX.com ca, fara o injectie de bani, compania va trebui sa declare faliment, potrivit unei persoane care are cunostinta directa despre acest lucru, a raportat Bloomberg.

- O femeie a decis sa doneze averea pe care a primit-o de la familia sa și sa aiba un stil de viața obișnuit. Deși iși poate permite orice iși dorește, Marlene Elenghorn susține ca nu este fericita și ca nimic din averea moștenita nu ii aduce liniște. De aceea, iși dorește sa faca fericiți alți oameni…

- Criza economica a pus, din pacate, stapanire și pe un alt segment din piața. Piața de curierat trece in aceste zile prin situații extrem de grele. Ca urmare a inposibilitații de plata și onorare a comenzilor, unele companii au ajuns in pragul falimentului. Este și cazul despre care vorbim azi, Nemo…

- Ministrul a aratat ca se bazeaza pe rata inflatiei si pe prognozele avute pe PIB, de catre Comisia de prognoza, care arata ca ”efectul de blocaj, sau trecerea peste limita de procentul de 9,4% are loc intr-o perioada imediata de timp”. ”E vorba de ordinul a catorva ani, dar nu vreau sa spun acest an…

- “Ca urmare a articolelor aparute in presa, MF a demarat o ancheta la nivelul județelor, pentru stabilirea planului și execuției sumelor defalcate din TVA și a destinației acestora la nivelul UAT-urilor, in vederea aflarii cu rapiditate și exactitate a blocajelor și remedierii situației. Dar, indiferent…