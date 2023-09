Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de șapte ani, insa se pare ca ceva nu a mers intre ei, motiv pentru care au divorțat. Ei bine, acum vedeta a vorbit despre acest subiect delicat și important din viața ei. Aceasta a spus totul despre relația dintre fostul ei soț…

- Toata lumea a fost șocata sa afle ca Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat. Vedeta susține ca fostul ei partener de viața este in casa amantei, unde este supravegheat la orice pas. Bruneta a facut dezvaluiri neașteptate dupa ce au decis sa mearga pe drumuri separate in viața.

- Oana Zavoranu a confirmat faptul ca ea și Alex Ashraf, barbatul cu care a fost casatorita vreme de 7 ani de zile, nu mai sunt impreuna. Bruneta a oferit și o declarație in acest sens, marturisind ca au ales sa mearga pe drumuri separate, iar acum este „libera de contract”, noteaza click.ro. Afaceristul…

- Marius Elisei iubește din nou și a simțit nevoia ca toata lumea sa știe! Cu doar cateva minute in urma, fostul soț al Oanei Roman a facut publica prima imagine in care a prezentat-o pe femeia alaturi de care traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste. Cu ce se ocupa noua lui cucerire! Femeia…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat! Este știrea momentului in showbiz-ul romanesc! Cu toate ca in urma cu ceva vreme existau zvonuri ca relația lor s-ar fi deteriorat, de fiecare data atat bruneta, cat și fostul ei soț, le infirmau. De exemplu, cu doar doua luni inainte sa se afle despre divorț,…

- Vestea ca Alex Ashraf și Oana Zavoranu s-au desparțit a luat prin surprindere lumea mondena! Cu toate ca in ultima perioada au existat zvonuri ca relația celor doi ar fi pe butuci, atat bruneta, cat și partenerul ei de viața au incercat de fiecare data sa le infirme. Astazi insa, Oana Zavoranu a confirmat…

- Bogdan Cirlan are o noua iubita, dupa ce Claudia Florescu l-a parasit la trei luni de la incheierea filmarilor de la „Insula iubirii”. Actuala partenera a fostului concurent a devenit cunoscuta dupa ce a participat la un show celebru de la Antena 1.Cancan.ro anunța ca Bogdan Cirlan, fostul concurent…

- Nicola și Mihai Alexandru au pus punct casniciei in 2007. La 16 ani de cand au luat-o pe drumuri separate, artista a vorbit despre relația cu acesta, dar și despre cum se ințelege cu viitoare soție a fostului soț.Nicola și Mihai Alexandru au ramas in relații bune pentru copiii lor, Maria și Jonathan,…