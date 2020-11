Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a șters pe jos cu Adelina Pestrițu: „Sunt cea mai in masura sa matur pe jos cu toate circaresele astea ieftine”. Ce razboi poarta diva cu influencerele din Romania. Oana Zavoranu a revenit in forța in prim-planul massmedia, deși nu a plecat niciodata cu adevarat, fiind una dintre cele…

- De cand și-a anunțat Pepe divorțul, Oana Zavoranu nu se mai oprește din a lansa atac dupa atac in mediul online, fie la adresa fostului soț, fie la adresa influencerițelor din Romania! ”Querida” a postat noi acuzații la adresa divelor care se promoveaza zi de zi și nu are de gand pana cand nu va face…

- Cea mai atipica investire de Consiliu Județean de la inființarea acestuia in 1992, a avut loc pe 23 octombrie 2020. La mai bine de patru luni de la data la care in Botoșani și in Romania ar fi trebuit sa iși preia mandatele noile aleși și la aproape o luna de la alegerile locale. Și nu in Palatul Administrativ,…

- Toata lumea o cunoaște pe Oana Zavoranu. Fanii au avut posibilitatea sa o vada in diferite ipostaze, de la cea de prezentatoare, pana la cea de actrița, dar te-ai intrebat vreodata cum arata vedeta in perioada adolescenței?

- Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat ca in acest moment, in Romania sunt peste 1000 de locuri pentru Covid-19 la ATI. Arafat a precizat ca exista zone unde avem o supra solicitare și aici este marea problema a autoritaților.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 106: 'PNL ca partid…

- Dumitru Coarna, președintele sindicatului polițiștilor, a vorbit, la Romania TV, despre scandalul din poliție, dupa ce șeful IGPR, chestor Liviu Vasilescu, a cerut familiei Duduienilor sa scoata mai repede mortul din casa, dupa ce Emi Pian a fost ucis. Dumitru Coarna a dezvaluit și cum au ajuns imaginile…

- Momentul Trianon 1920 si situatia germanilor din Romania in istoria recenta, temele a doua dezbateri care vor avea loc online in cadrul Festivalului de Film Istoric Rasnov (FFIR), dar si "razboiul cultural cu pandemia" sunt printre principalele provocari ale celei de a doua parti a evenimentului, aflat…

- Dupa ce a facut mare valva in Romania cu tot felul de comentarii, Dana Budeanu a ajuns sa fie temuta de vedetele autohtone. Printre cei care carora le este “frica” de criticul de moda este chiar Codin Maticiuc. Ce i-a transmis fostul “crai de Dorobanti”?! Codin Maticiuc: “Ma uit speriat in jur sa nu…