Oana Zăvoranu chemată în instanță de vedetele pe care le-a criticat Cinci din cele mai cunsocute vedete care iși duc traiul in urma activitaților comerciale de pe urma paginilor personale de socializare s-au aliat impotriva actriței de telenovela deoarece s-au saturat sa fie jignite și ”tocate” de Oana Zavoranu aproape zilnic. De aproape o luna, Oana Zavoranu a inceput o campanie intensa pe propriile canale de social media, atacand in termeni greu de reprodus activitațile, campaniile și expunerea influencerițelor. La Judecatoria Sectorului 1 sunt inregistrate inca din 22 decembrie, cinci acțiuni in care Oana Zavoranu este parata, printre reclamanți numarandu-se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman nu a intrat deloc bine in noul an. Vedeta a avut parte de momente grele chiar in seara de Revelion. Ce s-a intamplat cu cunoscuta fosta prezentatoare de televiziune in seara dintre ani? Nu a putut dormi deloc din cauza aceasta. Oana Roman a calcat cu stangul in Noul An. Ce a pațit […] The…

- Scandalul pe care l-a pornit cu echipajul poliției rutiere s-a lasat cu o cercetare mai atenta a acestora. Creatoarea de moda și jurata la ”Bravo, ai stil!” (Kanal D) a incercat sa spuna ca a intarziat doar cateva minute dupa ora limita prevazuta in lege, dar a precizat ca va plati pentru ca a incalcat…

- Dupa desparțirea de Marius Elisei, Oana Roman iși ține la curent fanii in ceea ce privește viața ei personala. Oana Roman a impartașit cu urmaritorii sai de pe Instagram noutați referitoare la pregatirile pentru Revelion.

- Cele mai cunoscute vedete din lumea mondena autohtona și au facut front comun impotriva Oanei Zavoranu, dupa ce, aceasta a inceput o “campanie” impotriva numelor sonore din showbiz-ul romanesc. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești AICI Deranjate de atitudinea Oanei, vedete…

- Anda Adam este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, insa, adolescența ei nu a fost prea ușoara, mai ales ca mama ei a plecat in America in urma cu mulți ani. Vedeta a povestit intr-un interviu acordat revistei VIVA!, despre relația pe care o are cu cea care i-a dat viața.Deși avea șansa…

- Oana Zovoranu continua seria ”victimelor”. Dupa ce in urma cu cateva zile i-a criticat pe Pepe, Oana Roman, Adelina Pestrițu, dar și pe Cristina Ich, de data aceasta bruneta a ajuns și la designeri. Astfel ca Oana Zavoranu și-a spus parerea și despre designerul Catalin Botezatu. Ce mesaj dur a primit…