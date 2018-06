Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu, mesaj pentru divele mondene, postat pe contul de socializare. Vedeta le-a transmis mesaje dure tuturor “mocangistelor”, “bloghistelor” si “vloghistelor”. Oana Zavoranu a fost intotdeauna o persoana direct și a spus lucrurilor pe nume, atunci cand a fost deranjata. Și de data asta, vedeta…

- Corina Chiriac a ajuns de urgenta la spital! Cunoscuta vedeta a alunecat pe scari si a avut nevoie imediat de interventia medicilor. Timp de cateva saptamani nu are voie sa calce pe piciorul drept. Corina Chiriac s-a ales cu un picior in ghips in urma cazaturii pe treptele ude. Vedeta si-a anuntat prietenii…

- Oana Zavoranu și-a schimbat din nou culoarea parului. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare cu spatele, in care le arata fanilor ce nuanța a ales pentru un look spectaculos. Oana Zavoranu a ales o nuanța de cupru, iar schimbarea pare sa fii fost atat de radicala, incat nici…

- Moartea este un subiect sensibil pentru cei mai mulți dintre oameni. Nu și pentru Marioara Zavoranu, care a facut dezvaluiri despre decesul ei, dar și despre legaturile sale neștite cu Divinitatea. Vedeta a rugat-o pe Oana Zavpranu sa o inmormanteze langa cei doi foști soți pe care i-a avut. Citește…

- Oana Zavoranu este la Secția 10 de Poliție. Vedeta are proces cu fostul soț, Pepe. Oana il acuza pe fostul ei soț ca i-a stricat imaginea, motiv pentru care cere daune morale in valoare de 500.000 de euro. Oana Zavoranu a avut o prezența de senzație. Vedeta și-a facut apariția cu o pereche de ochelari…

- Oana Zavoranu a povestit despre una dintre intalnirile pe care le-a avut cu omul de radio Andrei Gheorghe și care a marcat-o pe viața. Oana Zavoranu l-a intalnit in urma cu ani pe Andrei Gheorghe la un eveniment monden. Vedeta era pe atunci casatorita cu Pepe. Intalnirea cu Andrei Gheorghe a marcat-o…

- Ce a primit Oana Zavoranu de 8 Martie de la soțul ei. Ca de fiecare data, Alex a surprins-o pe vedeta și i-a daruit ceea ce iși dorea foarte mult. Oana Zavoranu si sotul sau au oferit un interviu pentru “XNS“, unde au vorbit despre cadoul pe care Alex i l-a facut sotiei sale. Oana Zavoranu și-a laudat…

- Oana Zavoranu a luat masa, romantic, cu soțul ei, Alex Ashraf, de 8 martie. Vedeta a fost data de gol de soțul ei de ce nu bea vin niciodata. „S-a intamplat o data (n.r. – sa bea vin) și a ieșit urgie”, a spus Alex Ashraf la Xtra Night Show. „Nici eu, nici soțul meu […] The post De ce nu bea vin Oana…