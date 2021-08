Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit postului de televiziune Beteve, CEO-ul clubului "blaugrana", Ferran Reverter, l-a contactat in cursul noptii de luni spre marti pe tatal si reprezentantul jucatorului, Jorge Messi, pentru a-i face o noua propunere, cu speranta ca cel mai bun fotbalist din istoria Barcelonei isi va continua…

- PNL Buzau trece in tabara premierului Florin Cițu, in cadrul bataliei pentru șefia partidului. Astazi, președintele organizației județene liberale, deputatul Gabriel Avramescu, a anunțat ca a ales direcția in care va merge, direcție motivata de nevoia unei reforme politice, a unei schimbari de mentalitate…

- Dinamo a intrat in insolvența, dar tremura cu gandul la un nou sezon in care risca sa se lupte pentru evitarea retrogradarii. In ciuda optimismului afișat de noul director executiv al gruparii, Iuliu Mureșan, a darzeniei DDB, echipa este macinata de scandaluri interne, cu jucatori avand bagajele la…

- Pentru Alexander Nubel, aventura la Bayern nu dureaza mult. Portarul de 24 de ani adus vara trecuta pentru a fi rezerva lui Manuel Neuer se va desparți de campioana Germaniei. Nubel, imprumut in Franța Potrivit Kicker, portarul german va fi imprumutat pentru urmatoarele 2 sezoane in Franța, acolo unde…

- Antonia este mama a trei copii, iar faptul ca unul dintre ei este departe de ea o face sa sufere zi de zi. Pe langa acest lucru, indoilile pe care le au majoritatea mamelor o cuprind adesea, iar artista a decis sa se destainue fanilor ei. Vedeta trece prin momente grele pe fiecare zi.

- „Se confirma ca PLDM și PAS sunt partide inrudite politic”. Astfel a reacționat PSRM la ultima acuzație lansata de fostul premier, Vlad Filat. Ultimul a declarat ca Plahotniuc sta in umbra blocului Dodon-Voronin, iar in dorința de a lovi președinta Maia Sandu și PAS, „holdingul lui Plahotniu și Șor”…

- Magda Vasiliu, fosta prezentatoare la Prima TV, a parasit Romania in 2017, cand fiul ei, in varsta atunci de 7 ani, a fost diagnosticat cu cancer. Vlad a fost tratat de medicii italieni, iar acum se simte bine. Cu toate astea, Magda nu vrea sa se mai intoarca in țara. La varsta de 7 ani și jumatate,…