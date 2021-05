Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 13 mai este o zi speciala pentru Oana Sarbu. Artista iși sarbatorește ziua de naștere. A implinit acum 53 de ani, iar Alexandru, fiul in varsta de 12 ani, i-a facut o surpriza la ceas aniversar. Oana Sarbu vorbește foarte rar despre copilul ei, dar de ziua sa de naștere, actrița a dezvaluit…

- Eleva Andreea Anastasiu, de la Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului, a obținut un loc III și un Premiu special la International Science Project Olympiad (INSPO) 2021, competiție organizata la Istanbul, in perioada 1-2 mai.Locul III și Premiul special au fost obținute de eleva ...

- ????????Aducem spiritul sarbatorilor Pascale cu acest aranjament cu flori naturale si decoratiuni tematice care completeaza perfect orice colt din casa . Fa o surpriza frumoasa cuiva drag cu acest decor

- Laura Bretan are deja 19 ani. Celebra cantareața face furori și in Romania, și in America cu vocea ei. 7 aprilie e ziua ei de naștere așa ca ea e sarbatorita. A dezvaluit ce iși dorește acum, pe cine vrea neaparat sa ajute! Ne-a cucerit cu vocea ei, cu talentul ei! Laura Bretan a participat in 2016…

- Georgiana Lobonț și soțul sau aniverseaza cinci ani de cand și-au unit destinele, iar pentru a marca momentul așa cum se cuvine, frumoasa artista și tatal copiilor ei au plecat in luna de miere. Da, da, ați auzit bine. Și asta nu e tot, pentru ca artista i-a facut și o surpriza de proporții barbatului…

- Oana Sirbu trece prim momente extrem de grele. Celebra actrița are inima impietrita de durere dupa ce a pierdut pe cineva drag. Anunțul sfașietor a fost facut chiar de ea, in timpul unei emisiuni de televiziune. Iata de declarații emoționante a facut vedeta in direct, in fața fanilor!

- Oana Sirbu continua seria marturisirilor surprinzatoare. Dupa ce le-a povestit fanilor despre cum a ajuns sa joace in faimosul film „Liceenii”, celebra artista a vorbit și despre relația cu fostul ei soț, Virgil, dar a dezvaluit și cine a mai cerut-o in casatorie. Tu te-ai fi așteptat la asta?

- Spitalul TBC de pe strada Ghinzii implinește astazi 131 de ani de la inaugurare, motiv pentru care se va alege și cu un cadou, dupa cum a anunțat managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița, Gabriel Lazany: „La implinirea varstei de 131 de ani, spitalului TBC a-nceput sa-i creasca… LIFT…! O primavara…