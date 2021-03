Stiri pe aceeasi tema

- La doar o zi dupa divorțul la notar, Oana Roman (44 de ani) și Marius Elisei au aparut impreuna și au facut primele declarații, intr-un video postat pe contul de Instagram al fiicei lui Petre Roman. Cei doi au decis sa vorbeasca impreuna despre finalul casniciei lor in mod civilizat, la fel cum au și…

- Necazurile se țin lanț in familia Roman. Anul 2021 a inceput cu probleme nu doar pentru Oana Roman, care a divorțat de Marius Elisei , pentru Mioara Roman, care a fost supusa unei intervenții chirurgicale ce nu mai suporta amanare, dar și pentru fata vitrega a lui Petre Roman, Catinca. Citește gratuit…

- Oana Roman nu mai este impreuna cu Marius Elisei, dar traiește din amintiri, caci rememoreaza cu zambetul pe buze momentele petrecute in doi. Astfel, vedeta de la Antena Stars, in cadrul emisiunii ”Mamici de pitici, cu lipici” a marturisit unde a dus-o tatal fetiței ei in prima vacanța de cuplu, la…

- In ultima perioada, Oana Roman este copleșita de probleme. Vedeta de la ”Mamici de pitici cu lipici” are puține momente de liniște, dupa ce s-a desparțit de Marius Elisei. La scurt timp dupa ce și-a luat mama din spital, fosta prezentatoare TV a intampinat o situație care a facut-o furioasa pe statul…

- Zilele trecute, Mioara Roman a ajuns la spital, unde a fost operata, dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Acum, mama Oanei Roman se simte mult mai bine și a fost externata, iar vedeta a facut publica prima imagine cu fosta soție a lui Petre Roman, dupa mult timp de cand aceasta nu a mai ieșit in public.…

- Oana Roman a dezvaluit in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars cum a fost afectata fiica ei, dupa ce ea și Marius Elisei s-au desparțit. Vedeta a marturisit cum s-a schimbat in familia lor.

- In urma cu cateva zile s-a zvonit ca Marius Elisei iubește din nou! De aceasta data ar fi fost vorba despre o femeie misterioasa, mult mai bogata și care ar fi reprezentat și motivul desparțirii dintre el și Oana Roman.

- Oana Roman este din ce mai activa pe contul de socializare, așa ca seria dezvaluirilor din viața ei continua. Vedeta a organizat o sesiune de intrebari pe Instagram și a raspuns sincer. Ea a recunoscut ca s-a certat de mai multe ori cu Marius Elisei, ca au ajuns chiar și la desparțire.„Ne-am certat…