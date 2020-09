Stiri pe aceeasi tema

- Mioara Roman locuiește cu fiica, nepoata sa și ginerele Marius Elisei, pentru a fi supravegheata mereu deoarece are unele probleme de sanatate. Oana Roman a vazut ca mama sa nu se simte deloc bine in ultima vreme, motiv pentru care nu a mai stat pe ganduri și pentru a vedea ce se intampla…

- Specialistii de la spitalul din Ploiesti au propus ca tatal Madalinei Manole sa fie transferat la o unitate medicala din Focsani pentru ca nu erau paturi libere la Terapie Intensiva, unde Ion Manole ar fi avut nevoie sa fie tratat. Familia s-a opus transferului si s-a decis sa se astepte eliberarea…

- Cristina Spatar vrea sa-i ia locul Mihaelei Radulescu. „Regina R&B”, așa cum este supranumita artista, are planuri mari de viitor care includ schimbarea carierei. Cristina Spatar este dispusa sa dea muzica pe televiziune și a venit cu o propunere interesanta. Artista iți dorește sa reinvie formatul…

- Andreea Balan este una dintre cele mai frumoase vedete din Romania și, chiar și dupa doua nașteri, are o silueta de invidiat. Vedeta posteaza des pe rețelele sociale poze in diferite ipostaze, insa, cea mai recenta poza de pe Instagram a intrat in atenția fanilor, motivul supararii fiind costumul de…

- Deși in plina criza epidemioligica, fiecare dintre noi trebuie sa traiasca și, implicit, sa munceasca, cu toate ca este foarte greu. Intr-o astfel de situație se afla Din Maxer și soția sa, Deea, aflandu-se la mare, dar nu la distracție, ci la munca. Cu copii dupa ei, la munca pe malul marii La prima…

- Oana Roman și-a surprins din nou apropiații, dupa ce a slabitspectaculos. Vedeta a apelat recent la o intervenție estetica la nivelul feței,iar rezultatul a fost cel așteptat. Fiica lui Petre Roman a postat pe contul deInstagram o imagine in care le arata fanilor cum arata acum.Oana Roman trece printr-o…

- Iasmina Haleș a trecut prin momente grele in urma cu mai mult timp. Vedeta urma sa aduca pe lume un copil, insa dintr-o cearta aprinsa aceasta a pierdut sarcina. Perioada de dupa a fost extrem de grea!

- Lora și Ghenu au ajuns in Bali pe data de 9 martie. Cei doi indragostiți au plecat in vacanța, insa din cauza pandemiei de coronavirus, au ramas blocați acolo, pentru ca s-au anulat zborurile.