Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman le-a recunoscut fanilor ce studii a urmat și ce program de master a absolvit in cadrul celebrei universitați franceze Sorbona. Fiica lui Petre Roman are cu ce se mandri, fiind una dintre cele mai responsabile studente.

- Ultima zi de vacanta petrecuta in Egipt s-a transformat intr-un cosmar pentru Oana Roman! Vedeta a ajuns pe mana doctorilor de la hotelul unde s-a cazat, dupa ce s-a accidentat, ranindu-se intr-o piatra ascutita.

- Zilele trecute, Oana Roman a povestit despre intalnirea pe care a avut, dupa mult timp, cu tatal ei, Petre Roman. Vedeta și fiica ei Isabela au petrecut cateva ore in compania bunicului, iar la scurt timp, fosta soție a lui Marius Elisei a și publicat imagini in mediul virttual. Acum, Petre Roman a…

- Oana Roman a vorbit in cadrul emisiunii „Showbiz Report” despre perioada copilariei sale și cat de mult i-a simțit lipsa tatalui in cele mai importante momente. Cu toate ca s-a confruntat cu depresia și neatenția parintelui ei, vedeta iși amintește cu drag o zi speciala petrecuta cu Petre Roman.

- Oana Roman le-a facut o surpriza tuturor fanilor de pe rețelele de socializare. Melancolica, indragita vedeta de la Antena Stars a deschis sertarul cu amintiri și acolo a gasit unele de suflet. Astfel, fosta soție a lui Marius Elisei nu a stat pe ganduri și le-a impartașit internauților mai multe imagini…

- Viața nu a fost mereu roz pentru Oana Roman. Fiica lui Petre Roman a recunoscut ca s-a confruntat cu depresia inca de la varsta de 13 ani. Invitata la podcastul lui Mihai Morar, vedeta, acum in varsta de 44 de ani, și-a deschis sufletul și a povestit despre traumele din copilarie, noteaza click.ro.…

- Oana Roman a avut un mesaj public pentru tatal ei, Petre Roman, dupa ce politicianul a lipsit de la ziua de naștere a nepoatei lui, eveniment ce a avut loc in urma cu cateva zile. Vedeta și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor Showbiz Report și a dezvaluit ce a simțit in acele momente. Iata…

- In urma cu cateva zile, Oana Roman și Marius Elisei au organizat o super petrecere pentru fiica lor Isabela, care a implinit 7 ani. Vedeta TV a povestit pe rețelele de socializare cat este de dezamagita ca bunicii fetiței au uitat de ziua ei. Chiar daca au divorțat, Oana Roman și Marius Elisei au decis…