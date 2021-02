Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman nu mai este impreuna cu Marius Elisei, dar traiește din amintiri, caci rememoreaza cu zambetul pe buze momentele petrecute in doi. Astfel, vedeta de la Antena Stars, in cadrul emisiunii ”Mamici de pitici, cu lipici” a marturisit unde a dus-o tatal fetiței ei in prima vacanța de cuplu, la…

- Oana Roman este o mama responsabila și devotata, dar cand vine vorba de școala online, vedeta trece printr-o adevarata provocare. Prin urmare, fiica lui Petre Roman a lasat afacerile și a trecut la teme alaturi de fiica ei Isa.

- Oana Roman a demonstrat inca o data ca face orice de dragul fiicei sale! Indragita vedeta a dat in mintea copiilor și s-a concentrat doar asupra micuței Isabela, pentru a putea reuși sa faca un dans de excepție impreuna, ca cele de pe TikTok! Iata cum le-a ieșit coregrafia!

- Oana Roman trece prin momentre grele inca de anul trecut, inainte de sarbatori. Fiica fostului premier Petre Roman, anunța pe rețelele de socializare ca a decis sa se desparta de Marius Elisei. Fara sa dea prea multe explicații Oana Roman facea acest anunț, iar fanii au incercat sa afle adevaratul motiv.…

- Necazurile se țin lanț de Oana Roman! Vedeta a mers de de urgența cu mama sa la spital! Ce se intampla in aceste momente? Fiica lui Petre Roman a impartașit totul cu fanii de pe rețelele de socializare!

- Oana Roman este o femeie care a trecut prin multe incecari de-a lungul vieții, dar se pare ca teama ei cea mai mare este cat se poate de comuna. Fiica lui Petre Roman a dezvaluit ce o sperie cel mai mult și ce fobii are.

- Oana Roman și-a sarbatorit intr-un mod trist ziua onomastica. Vedeta nu s-a bucurat de numele ei așa cum ar fi trebuit, fiind nevoita sa iși rezolve problemele din viața de zi cu zi. Fiica lui Petre Roman s-a mulțumit cu o seara liniștita alaturi de fiica ei, acasa.

- In urma cu cateva zile, internauții au avut un șoc, dupa ce au aflat ca Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit. Anunțul a fost facut chiar de fiica lui Petre Roman. Iata cu cine și-a petrecut vedeta vacanța la munte!