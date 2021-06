Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este pregatita sa-și refaca viața amoroasa cu un nou iubit dupa ce ea și Marius Elisei au divorțat? Aceasta este intrebarea ce le-a venit in minte miilor de fani ai vedetei de la Antena Stars in urma unui gest controversat. Iata prin ce detaliu și-a pus fiica lui Petre Roman admiratorii de…

- Oana Roman și-a luat admiratorii prin surprindere printr-o dezvaluire bomba despre fostul soț! Indragita vedeta de la Antena Stars a deschis „sertarul cu amintiri” și le-a impartașit internauților o imagine emoționanta cu ea și Marius Elisei, de pe vremea cand formau un cuplu. Totodata, fiica lui Petre…

- Oana Roman și-a deschis sufletul in fața fanilor sai și a facut o confesiune dureroasa pe rețelele de socializare. Chiar daca au trecut mai mulți ani de atunci, vedeta de la Antena Stars a declarat ca este in continuare afectata de divorțul parinților sai, Mioara și Petre Roman, spunand ca reprezinta…

- Oana Roman a trecut printr-o mulțime de stari in doar cateva clipe, dupa ce i s-a facut o farsa de proporții! Fiica lui Petre Roman aproape ca s-a suparat cand a aflat ca ar trebui sa plece intr-o alta destinație in vacanța, mai exact in Norvegia, in loc de Egipt. Iata cum a reacționat frumoasa vedeta…

- Oana Roman a facut o dezvaluire inedita in aceasta seara la Antena Stars. Frumoasa vedeta a declarat ca fetița ei, Isabela, nu mai vrea sa doarma deloc singura, dupa ce tatal ei, Marius Elisei, a plecat de acasa. Totodata, fiica lui Petre Roman a spus ca cea mica a fost destul de destabilizata in aceasta…

- Oana Roman le-a facut o surpriza tuturor fanilor de pe rețelele de socializare. Melancolica, indragita vedeta de la Antena Stars a deschis sertarul cu amintiri și acolo a gasit unele de suflet. Astfel, fosta soție a lui Marius Elisei nu a stat pe ganduri și le-a impartașit internauților mai multe imagini…

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat oficial in urma cu o luna, iar acum, vedeta face declarații surprinzatoare. Isabela nu știe ca parinții ei s-au desparțit și le-a cerut acestora sa ii faca un frațior. Mama ei i-a explicat ca nu se poate, insa.Acum, fiica lui Petre Roman spune ca n-ar avea nimicimpotriva…

- Oana Roman nu poate trece inca peste divorțul de Marius Elisei? Aceasta este intrebarea ce le-a venit in minte miilor de fani de pe rețelele de socializare, dupa gestul incredibil al vedetei de la Antena Stars. Iata ce detaliu emoționant a rememorat fiica lui Petre Roman de la nunta cu fostul soț, dar…