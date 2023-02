Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțire, Oana Roman și Marius Elisei nu gasesc nicio cale de a se ințelege. Cei doi avut un schimb dur de replici pe Internet și și-au aruncat cuvinte grele. Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit dupa 10 ani de relație. Fiica lui Petre Roman povestea ca tatal fetiței sale a plecat de acasa…

- Oana Roman marturisit ca nu este afectata de desparțirea de Marius Elisei, insa cea care sufera este fiica lor. Vedeta susține ca Isabela plange de dorul tatalui, asta pentru ca acesta nu a mers in tot acest timp sa o vada, iar cea mica așteapta cu nerabdare macar sa o ia de la școala pentru a petrece…

- Dupa desparțirea sonora de Marius Elisei, Oana Roman continua șirul dezvaluirilor neașteptate. Vedeta TV a transmis un mesaj tranșant in mediul online, in urma unor acuzații care au iritat-o. Fiica lui Petre Roman a rabufnit pe internet și a marturisit ca a trait ani de zile de abuz. Iata declarațiile!

- Oana Roman a facut noi dezvaluiri, dupa desparțirea de Marius Elisei. Vedeta din showbiz-ul romanesc a susținut, pe rețelele sociale, ca fostul partener nu iși petrece deloc timpul cu fiica acestora, ba chiar nu o ajuta pe aceasta nici din punct de vedere financiar. Ce afirmații a facut Oana Roman pe…

- Oana Roman, in lacrimi pe internet. Fiica fostului premier Petre Roman pare a se afla intr-o situație greu de gestionat, care a consumat-o foarte mult. Vedeta a fost sincera cu comunitatea sa și a marturisit ca este epuizata atat fizic, cat și psihic. Mesajele pe care partenera lui Marius Elisei le…

- Oana Roman și Marius Elisei au trecut prin multe obstacole impreuna, insa au reușit sa gaseasca calea catre echilibru. Fiica lui Petre Roman a facut anunțul despre relația cu tatal fetiței sale. Pe 13 ianuarie, Oana Roman și Marius Elisei sarbatoresc un deceniu de cand formeaza un cuplu. Vedeta a postat…

- Oana Roman a fost sincera și a vorbit despre prețurile pe care le-a gasit in Dubai. Aceasta a susținut ca sumele gasite au fost mult prea piperate pentru ea. Vedeta a renunțat astfel la dorința de a merge in vacanța in celebrul oraș arab dupa ce a vazut cat costa doar biletele de avion pentru […] The…

- Gina Pistol a induioșat inimile fanilor cu o fotografie adorabila din vacanța in care apare fiica sa. Josephine a fost surprinsa intr-o ipostaza emoționanta care a taiat rasuflarea prietenilor virtuali.