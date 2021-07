Stiri pe aceeasi tema

- Marius Elisei le-a facut declarații emoționante in public Oanei Roman și fiicei lor, Isabela, dupa ce cei doi adulți s-au impacat. Fostul soț al vedetei de la Antena Stars a postat mesajele induioșatoare pe rețelele de socializare, impresionandu-i pe fani pana la lacrimi atunci cand le-a spus celor…

- Deja nu mai este un secret ca Oana Roman și Marius Elisei au decis sa mai dea o șansa relației de iubire dintre ei doi și se pare ca acest lucru merge ca pe roate. Cei doi se afișeaza din nou impreuna și vorbesc despre cat de multa fericire le aduce dragostea pe care și-o poarta unul celuilalt in suflet.…

- Oana Roman este plina de surprize! Odata cu sezonul cald, frumoasa vedeta de la Antena Stars a hotarat ca este timpul pentru o schimbare in viața ei, in materie de look. Astfel, fosta soție a lui Marius Elisei nu a mai stat pe ganduri și s-a lasat pe mainile hairstyliștilor pentru o noua tunsoare...…

- Oana Roman a facut primele declarații despre impacarea cu Marius Elisei. Vedeta de la Antena Stars a fost destul de reținuta in afirmații, insa le-a promis fanilor ei ca vor afla mai multe in emisiunea Mamici de Pitici cu Lipici. Printre altele, fiica lui Petre Roman a marturisit ca ea nu a trait niciodata…

- Oana Roman și-a surprins fanii de pe Facebook, dupa ce a postat o imagine de la malul marii. Vedeta a purtat o rochie scurta, iar poza a fost facuta chiar de fostul soț, Marius Elisei, alaturi de care a și petrecut zilele trecute, la mare și la munte. Oana a ținut sa precizeze ca imaginea nu este editata…

- Oana Roman și Marius Elisei au anunțat marea impacare. Cei doi s-au fotografiat intr-un cadru de poveste la malul marii in timp ce se sarutau. Pe parcursul acestor zile au aparut numeroase zvonuri cum ca cei doi ar forma din nou un cuplu, insa acum a venit și confimarea relației din parte celor doi.

- Oana Roman și Marius Elisei au captat din nou toata atenția in mediul online. Vedeta de la Antena Stars și fostul ei soț au fost surprinși in ipostaze inedite, in timp ce el ii impartașea mamei fiicei lui gesturi tandre in mașina. Totodata, fata lui Petre Roman a facut și o dezvaluire uluitoare, spunand…

- Oana Roman a reușit sa-și emoționeze astazi fanii, dupa ce a postat imagini de colecție din ziua in care s-a maritat cu Marius Elisei. Astazi se implinesc șapte ani de cand cei doi și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, motiv pentru care fiica lui Petre Roman și-a pus sufletul pe tava și a scris…