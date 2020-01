Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman anunța in urma cu aproximativ o luna ca se desparte de Marius Elisei, soțul sau cu care are o fetița, pe nume Izabela, insa intre timp cei doi au cazut la pace și au petrecut Sarbatorile impreuna. Oana Roman a susținut ca este vorba doar de o desparțire și nicidecum de divorț, iar acum a…

- S-au certat din nimic, au ajuns in prag de divort, dar s-au impacat ca prin minune si au petrecut Craciunul si Revelionul impreuna. Oana Roman si Marius Elisei, dar si Bianca Dragusanu si Alex Bodi au trait clipe minunate in familie la munte, unii in Carpati, ceilalti in Alpii Francezi, noteaza click.ro.…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au separat, insa au ramas destule semne de intrebare in urma anunțului facut de vedeta, scrie cancan.ro. Oana nu a scris nimic referitor la un eventual divorț și chiar a ținut sa insiste asupra acestui aspect. Mai mult, din viața fetiței lor nu trebuie sa lipseasca Marius,…

- Se pare ca Oana Roman nu are parte de liniste inainte de Sarbatori. Dupa anuntul la care nimeni nu se astepta, in care Oana Roman a anuntat faptul ca s-a separat de sotul ei, Marius Elisei, vedeta are parte din nou de momente mai putin placute.

- Oana Roman a hotarat sa se separe de soțul ei, Marius Elisei, dupa 7 ani de relație. Fosta prezentatoare a facut anunțul printr-o postare pe rețelele de socializare. Vedeta a fost intrebata astazi, in direct, daca partenerul sau s-a intors in caminul conjugal. Ce a raspuns fiica fostului premier al…

- Razvan Botezatu a facut anuntul pe Instagram, in dreptul unei fotografii pe malul marii. "Am fost cerut in casatorie", a scris Razvan Botezatu in dreptul fotografiei. Intr-o alta poza de pe rețeaua de socializare, Razvan Botezatu apare sarutandu-se cu iubitul care i-a dat inelul. "Dragostea…

- S-a infiripat prima poveste de dragoste in casa Like a Star! Nicoleta Dragne, concurenta la emisiunea de la Antena Stars, s-a cuplat cu Tavi, un tanar ambițios care a venit in fața telespectatorilor in cautare de celebritate.

- Ca in orice casnicie, Oana Roman si Marius Elisei mai au si neintelegeri. Mai ales ca acum, cei doi se pregatesc sa se mute in noua locuinta, iar stresul isi spune cuvantul. Oana Roman a fost intrebata de admiratori cum rezolva micile neintelegeri, iar raspunsul ei a uimit pe toata lumea.