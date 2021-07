Stiri pe aceeasi tema

- Marius Elisei le-a facut declarații emoționante in public Oanei Roman și fiicei lor, Isabela, dupa ce cei doi adulți s-au impacat. Fostul soț al vedetei de la Antena Stars a postat mesajele induioșatoare pe rețelele de socializare, impresionandu-i pe fani pana la lacrimi atunci cand le-a spus celor…

- Oana Roman (45 ani) radiaza. Vedeta a facut publica o imagine in care apare in brațele lui Marius Elisei, fostul ei soț, de care a divorțat la inceputul acestui an! Mai mult, cei doi au pecetluit impacarea cu un sarut, potrivit click.ro. Oana și Marius s-au afișat din ce in ce mai des impreuna in […]…

- Mare motiv de bucurie pentru fanii Oanei Roman și a lui Marius Elisei! Se pare ca cei doi se ințeleg din ce-n ce mai bine, astfel ca dupa ce au confirmat impacarea printr-un sarut la malul marii, nu se sfiesc acum sa se afișeze impreuna nici la evenimente. Cu aceasta ocazie, admiratorii lor au aflat…

- Oana Roman și Marius Elisei au captat din nou toata atenția in mediul online. Vedeta de la Antena Stars și fostul ei soț au fost surprinși in ipostaze inedite, in timp ce el ii impartașea mamei fiicei lui gesturi tandre in mașina. Totodata, fata lui Petre Roman a facut și o dezvaluire uluitoare, spunand…

- Dupa ce a primit ieri seara un buchet de flori de la Marius Elisei și i-a mulțumit public, Oana Roman a explicat totul la Antena Stars despre presupusa impacare. Ce spune vedeta despre relația sa cu fostul soț.

- Oana Roman si Marius Elisei au divorțat la notar pe 15 februarie. Separarea a fost de comun acord, nu au existat discuții sau neințelegeri intre cei doi. Acum, la aproximativ patru luni de la desparțire, vedeta a declarat ca fostul soț incearca sa o recucereasca. In ultima perioada, Oana Roman și Marius…

- Oana Roman este dezamagita de atitudinea fostului soț, la doua luni de la divorț. Vedeta Antenei Stars a povestit la Star Matinal ca ii pare rau cand o vede pe micuța ei suferind, din cauza ca tatal sau nu vrea sa petreaca timp alaturi de ele.