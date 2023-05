Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a trecut prin momente dificile, dupa ce a fost infectata cu Covid-19. Vedeta a petrecut Paștele singura, insa fostul ei partener, Marius Elisei, a fost tot timpul langa ea, dar și langa fiica lor, Isabela. Oana Roman a marturisit care este starea ei de sanatate și cum se simte in aceste momente.

- Oana Roman și Marius Elisei pare ca se ințeleg din ce in ce mai bine! Dupa un scandal de proporții, cei doi dau semne ca ar urma sa se impace. Dupa ce a dormit la ea, fostul soț a fost alaturi de vedeta și in noaptea de Inviere, cand s-a asigurat ca are la dispoziție tot ce iși dorește.

- La cateva luni de la desparțirea oficiala de Marius Elisei, Oana Roman surprinde cu declarații noi despre fostul soț. A recunoscut ca inca il mai iubește pe acesta, dar a explicat clar ca niciodata nu vor mai forma un cuplu. Invitata in podcastul lui Jorge, Oana Roman a fost intrebata direct daca inca…

- Oana Roman a slabit colosal in ultima perioada și nu se ferește acum sa imbrace colanți sau rochii scurte. Fiica lui Petre Roman a avut o perioada agitata, care a consumat-o mult. Oana Roman și-a facut apariția la un eveniment monden, unde a atras toate privirile și a fost complimentata pentru transformarea…

- Oana Roman a anunțat in urma cu ceva timp ca vrea sa vanda vila pe care o are in Tunari. Dupa desparțirea de Marius Elisei, vedeta vrea sa se mute cu fiica ei intr-o casa mai mica. In urma cu cateva luni, Oana Roman anunța ca vrea sa vanda casa in care locuiește in prezent. Vila din Tunari are patru…

- ”Razboiul” dintre Oana Roman și Marius Elisei pare ca este pe punctul sa ia sfarșit. Vedeta a avut parte de o surpriza de proporții din partea fostului soț, dupa un intreg scandal și replici dureroase pentru orice femeie. Oana Roman nu a ținut nimic secret și a ”dat din casa”.

- Scandalul dintre Marius Elisei și Oana Roman se pare ca este aproape de final. Celebrul barbat a fost surprins la poarta fostei prezentatoare TV la cateva saptamani distanța de la jignirile afirmate in mediul online. Cei mai mulți dintre fanii vedetei au ramas șocați dupa cele auzite, mai cu seama ca…

- Oana Roman a rabufnit din nou pe Internet, dupa ce Marius Elisei ar fi dat de ințeles ca fosta lui partenera și-ar fi refacut viața. Fiica lui Petre Roman a transmis un mesaj neașteptat in mediul online.