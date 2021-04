Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta Catinca Roman se abate de la reguli și pleaca de acasa de Paște. Vedeta va petrece alaturi de prieteni, dar promite ca, deși nu ii va fi alaturi Mioarei Roman in noaptea de Inviere, la intoarcere va organiza o masa mare de familie și va recupera totul.

- Pepe a fost surprins in multe ipostaze alaturi de o prietena buna de-a lui și colega de la Te cunosc de undeva. Artistul, recent divorțat de Raluca Pastrama, a recunoscut acum ce relație exista intre el și colega lui. Pepe a dat carțile pe fața despre vedeta cu care petrece timp acum Pepe a alimentat…

- Oana Roman și-a sarbatorit ziua de naștere in Egipt, dar chiar in ultima zi de vacanța a avut parte de o intamplare nefericita. Vedeta a ajuns pe mana medicilor. Oana Roman a ales ca anul acesta sa-și sarbatoreasca ziua de naștere in Egipt, alaturi de fiica sa, Isabela, și de buna ei prietena, Vica…

- Oana Roman nu se uita la bani atunci cand vine vorba de inca o vacanța peste hotare, in locații exclusiviste, așa cum ii place ei sa petreaca. De data aceasta, aflata in Egipt alaturi de fiica sa și Vica Blochina, petrecand pe lux și opulența, fosta soție a lui Marius Elisei le-a marturisit fanilor,…

- Oana Roman este in culmea fericirii! Frumoasa vedeta de la Antena Stars iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Fiind foarte activa pe rețelele de socializare și-n același timp foarte atașata de fanii ei, fiica lui Petre Roman le-a dezvaluit acestora cu cine petrece acest eveniment dupa divorțul de…

- Cantareața AMI a fost diagnosticata cu coronavirus, a primit tratament și s-a vindecat. Artista povestește acum intreaga experiența prin care a trecut, chiar face haz de "necazul" ei. Aceasta a afirmat ca nu s-a intristat deloc, a preferat sa aiba o gandire pozitiva care, spune ea, a ajutat-o mult.In…

- Clipe grele pentru Oana Roman. Vedeta nu s-a mai putut abține și a clacat in fața fanilor sai de pe rețelele de socializare. Pandemia, problemele de sanatate ale mamei sale precum și divorțul de Marius Elisei au doborat-o pe Oana Roman, care le-a spus adevarul urmaritorilor sai din mediul online. Ce…

- La finalul anului trecut, Oana Roman anunța ca s-a desparțit de tatal fiicei sale, Marius Elisei. Vedeta și barbatul au fost casatoriți timp de șase ani. Oana Roman a dezvaluit pe Instagram, in luna decembrie 2020, ca a pus punct mariajului cu Marius Elisei. Dupa separare, Oana Roman a ramas și fara…