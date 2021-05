Stiri pe aceeasi tema

- Marius Elisei (34 de ani) și Oana Roman (45 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Recent, in mediul online, Marius a marturisit ca trece printr-o perioada dificila. Marius Elisei, in depresie dupa…

- Irina Columbeanu (14 ani), fiica lui Irinel Columbeanu (63 de ani) și a Monicai Gabor (33 de ani), a revenit in mediul online dupa o pauza de un an. In prezent, Irina locuiește in Statele Unite ale Americii alaturi de mama ei, de partenerul Monicai de viața, Mr. Pink, și de fiul omului de afaceri. Irina…

- Stailer este platforma online ce a fost creata special pentru a-ți economisi timpul și energia cand vine vorba de programari la salon. Acum nu te mai inghesui nici macar in supermarketuri ca sa-ți faci cumparaturile, ci ți le comanzi online și ți le aduce cineva la ușa. Adevaratul walk of shame era…

- Pentru elevii din clasele terminale de gimanziu (clasa a VIII-a) și liceu (clasele a XII-a și a XIII-a), structura nului școlar nu se schimba. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a anunțat în urma cu ceva timp, ca ei nu vor beneficia de o luna de vacanța,…

- Oana Roman și-a uimit fanii cu ultimele imagini postate pe internet. Vedeta a aratat ca inca pastreaza hainele lui Marius Elisei, astfel ca internauții s-au intrebat imediat daca este rost de impacare intre Oana și fostul sau soț.

- Carmen de la Salciua și-a surprins prietenii virtuali cu o fotografie de-a dreptul incendiara. Artista s-a fotografiat cu bustul acoperit doar de un buchet de lalele, insa un detaliu nu a trecut neobservat de fani.

- Pe cat de cunoscuta e, pe atat de criticata de cei din mediul online, insa acest lucru nu mai e neobișnuit pentru nimeni, caci niciodata nu poți fi perfect pentru toata lumea. Oana Roman a primit numeroase comentarii negative pe conturile de socializare, motiv pentru care a luat o decizie radicala.