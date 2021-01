Stiri pe aceeasi tema

- Spera oare Oana Roman la o impacare cu Marius Elisei, la cateva zile dupa ce a anunțat ca s-au desparțit? Vedeta i-a facut pe fani sa se gandeasca la acest lucru printr-un gest controversat, chiar de pe rețelele de socializare!

- De cand s-a desparțit de Marius Elisei, Oana Roman nu mai poarta verigheta, noteaza Ciao.ro. Astfel ca mai mult ca niciodata, vedeta este hotarata sa puna capat definitiv mariajului cu Marius Elisei, de care s-a separat inainte de Craciun. Oana Roman revine la TV Așadar, de data aceasta Oana Roman este…

- Știrea momentului din showbiz e ca Oana Roman și Marius Elisei s-au separat! Vedeta a facut anunțul in urma cu o zi pe pagina sa de Instagram, insa iata care e reacția soțului acesteia, dupa desparțire!

- Desparțiri peste desparțiri in showbiz, dar iata ca ieri inca o veste a zguduit lumea mondena. Oana Roman s-a desparțit de Marius Elisei, dupa ce tatal fetiței sale a plecat de acasa cu tot cu afacerea familiei! Acum vedeta e nevoita sa petreaca Craciunul doar cu mama și fiica sa!

- Cu cateva zile inainte de Craciun, Oana Roman primește o lovitura crunta, chiar din partea soțului ei. Se pare ca aceasta nu mai reprezinta magazinul sau și nu mai este in niciun fel implicata in acesta sursa de venit, intrucat actele erau pe numele soțului ei, iar cei doi se pare ca nu mai privesc…

- Oana Roman este cunoscuta de toata lumea, insa puțini știu cu ce problema de sanatate se confrunta! Soția lui Marius Elisei le-a dezvaluit fanilor pe rețelele de socializare cauzele ce au condus la o asemenea situație!

- Așa cum știți, cu doar cateva minute in urma, „Querida” a luat-o din nou in vizor pe Oana Roman. Acum, la puțin timp distanța, Oana Zavoranu l-a luat la rost pe Connect-R, dupa ce a sarit in apararea soției lui Marius Elisei. Iata ce atac a lansat actrița pe Internet!

- Oana Roman a povestit pentru Click! cum a reușit sa slabeasca, dar și cum definește relația cu soțul ei, Marius Elisei. "E simplu, am inceput in noiembrie anul trecut o colaborare cu o clinica din Ploiești pentru a face proceduri de remodelare corporala cu niște aparate extrem de performante,…