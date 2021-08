Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și Marius Elisei petrec o super petrecere cu ocazia zilei de naștere a acestuia, dar și cu ocazia reinnoirii juramintelor celor doi. Aceștia au vizitat locul unde se va ține party-ul și spun ca s-au gandit sa fie unul doar cu apropiați.

- Oana Roman le-a facut o surpriza fanilor ei, in week-end. Vedeta a publicat pe contul de Instagram un videoclip cu Marius Elisei complet gol. In timp ce se pregatea pentru un eveniment, Oana Roman s-a pozat in oglinda, intr-o rochie eleganta. Marius Elisei și-a facut apariția langa vedeta, complet gol,…

- La patru luni de la divorț, Oana Roman și Marius Elisei sunt din nou impreuna și parte ca sunt mai fericiți ca niciodata. Vedeta a spus adevarul despre desparțirea lor dar și despre petrecerea ce o vor organiza in curand, pentru reinnoirea juramintelor. „Eu am divorțat, dar nu am apucat sa-mi schimb…

- Oana Roman e mai fericita ca niciodata dupa impacarea cu Marius Elisei, fostul soț. Cei doi au decis sa iși mai dea o șansa, așa ca pentru a sarbatori impacarea au plecat intr-o vacanța. Ce i-a stricat vacanța Oanei Roman. Vedeta a plecat alaturi de Marius Elisei Cu toate acestea, relaxarea lor a fost…

- Oanei Roman se pare ca ii merge bine pe toate planurile, iar la un pas de marea impacare cu Marius Elisei vedeta a decis sa-și cumpere și o noua mașina. Iata cum arata bolidul pe care il va conduce vedeta.

- Oana Roman a primit recent un buchet de flori de la Marius Elisei și a marturisit ca a vorbit mai mult in urltima perioada cu fostul soț. Vedeta a clarificat care este situația intre ea și tatal copilului ei.

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut Ziua Copilului, impreuna cu fiica lor, Isabela. Chiar daca au divorțat, cei doi petrec mult timp impreuna, de dragul copilului. Mai mult, recent, cei trei au fost plecați cateva zile la munte. „Deocamdata cadourile nu și-au facut apariția, pentru ca am avut o…