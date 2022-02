Stiri pe aceeasi tema

- Monica Tatoiu și-a vazut moarte cu ochii in timp ce se afla in vacanța. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars despre experiența traumatizanta prin care a trecut, dar și cina salvat-o de la moarte. Iata ce a declarat aceasta!

- Primarul Emi Boc, invitat la o emisiune radio, a vorbit despre pentru facturile la curent și gaz din aceasta luna, la bloc și la casa de vacanța. Factura de la bloc cu 20% mai mare, iar cea de la casa de vacanța din localitatea Campenești ”a fost cam piperata”, a exclamat primarul Boc. ”Factura a venit…

- Deși vizibilitatea pe partii este redusa, iar vantul este extrem de puternic, nimic nu a stat in calea distractiei. In stațiunea Ranca, sute de oameni au venit sa se bucure de un weekend pe partie. View this post on Instagram A post shared by Poiana Brasov (@poianabrasoveu) Și in stațiunea…

- Oana Roman a petrecut sarbatorile de iarna acasa, impreuna cu Marius Elisei și fiica lor, asta pentru ca s-a consolat cu gandul la vacanța de la munte unde trebuia sa plece chiar zilele acestea. Ei bine, concediul a fost anulat, asta fiindca au un motiv foarte bine intemeiat! De ce nu au mai plecat…

- Adda a fost luata prin surprindere de problemele de sanatate chiar atunci cand și-a dedicat tot timpului unei relaxari pe cinste la munte. Alaturi de soțul ei, Catalin Rizea, frumoasa artista a plecat pentru cateva zile in vacanța, insa a avut parte de cateva peripeții. Ce a pațit cantareața!

- De doua zile, Oana Roman nu se simte deloc bine. Fiica lui Petre Roman a fost la munte, iar acolo a inceput sa aiba probleme de sanatate. Ea spera sa nu fie vorba de COVID-19, deși a facut cateva teste rapide pana acum. Zilele trecute, Oana Roman iși facea bagajul sa plece la munte cu familia sa, insa…

- (P) Ți-ai planificat Sarbatorile de anul acesta? Ce zici de o vacanța la munte in Predeal cu familia? Daca te numeri printre persoanele care iubesc florile și le ofera des celor dragi s-ar putea ca vacanța sa nu te coste absolut nimic.

- Daca planifici o excursie la munte in vacanța de la finalul anului, sa iți faci din timp o lista cu produse esențiale pentru intreaga experiența este o idee cat se poate de inspirata. Astfel, știi exact ce trebuie sa mai comanzi pentru bagajul tau, sau al celor mici, pentru a va simți ca acasa, in…