Stiri pe aceeasi tema

- In casa Oanei Roman a avut loc o lupta in... cunoștințe! Oana Roman s-a declarat o impatimita a testelor de cultura generala și a decis ca astazi este momentul sa ii testeze cunoștințele și fiicei sale, Isa. Deși are doar 7 ani, Isa s-a dovedit a fi destul de interesata și a incercat sa raspunda cat…

- Oana Roman (44 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Recent, vedeta de televiziune a dezvaluit care este relația dintre ea și fostul ei soț acum. In ce relații sunt Oana…

- Oana Roman nu se uita la bani atunci cand vine vorba de inca o vacanța peste hotare, in locații exclusiviste, așa cum ii place ei sa petreaca. De data aceasta, aflata in Egipt alaturi de fiica sa și Vica Blochina, petrecand pe lux și opulența, fosta soție a lui Marius Elisei le-a marturisit fanilor,…

- Zilele trecute, Oana Roman a povestit despre intalnirea pe care a avut, dupa mult timp, cu tatal ei, Petre Roman. Vedeta și fiica ei Isabela au petrecut cateva ore in compania bunicului, iar la scurt timp, fosta soție a lui Marius Elisei a și publicat imagini in mediul virttual. Acum, Petre Roman a…

- Gina Pistol a prins un ragaz sa vorbeasca prin intermediul rețelelor sociale cu fanii ei. Vedeta a incercat sa raspunda intrebarii care se afla pe buzele tuturor: Cu cine seamana „Josephine”

- Oana Roman și fiica sa, Isa, se pregatesc sa plece intr-o noua vacanța ''ca fetele''. Vedeta de la Antena Stars le-a povestit fanilor ca micuța ei și-a dorit enorm ca și tatal sau sa le insoțeasca in vacanța, insa, din pacate, Marius Elisei a refuzat invitația fiicei sale.

- Este zi mare, astazi, pentru Oana Roman. Vedeta o sarbatorește pe micuța ei, Isa, care a implinit 7 ani. Oana Roman i-a facut și o surpriza pe masura micuței, pentru a se bucura așa cum se cuvine de aniversare sa.