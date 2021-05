Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a fost pusa din nou intr-o situație nu tocmai placuta de catre fiica ei. In acest weekend Oana și fostul soț, Marius Elisei, au plecat intr-o vizita la Poiana Brașov impreuna cu fiica lor, Isabela.

- Weekend-ul acesta, Oana Roman și Marius Elisei petrec, din nou, cateva zile impreuna, alaturi de fiica lor, Isabela. Cei doi foști soți au plecat intr-o mini vacanța, la Poiana Brașov. Escapada nu a fost lipsita de momente nu tocmai placute pentru fiica lui Petre Roman. Oana Roman și fostul ei partener,…

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut Paștele impreuna chiar daca au divorțat. Cei doi au dus-o pe fiica lor Isabela intr-o mica vacanța. In urma cu cateva zile, pe 29 aprilie, Oana Roman dezvaluia ca sarbatoarea Invierii o va petrece alaturi de cei dragi. Din planurile ei nu l-a exclus atunci pe…

- Marius Elisei și Oana Roman au ales sa mearga pe drumuri separate, dar asta nu ii va impiedica niciodata atunci cand vine vorba despre imparțirea responsabilitații pe care o au vizavi de fiica lor. Cum a surprins-o fostul partener al fiicei lui Petre Roman pe Iza? Marius Elisei, gest frumos pentru fiica…

- Oana Roman și-a sarbatorit ziua de naștere in Egipt, dar chiar in ultima zi de vacanța a avut parte de o intamplare nefericita. Vedeta a ajuns pe mana medicilor. Oana Roman a ales ca anul acesta sa-și sarbatoreasca ziua de naștere in Egipt, alaturi de fiica sa, Isabela, și de buna ei prietena, Vica…

- Oana Roman și fiica ei se afla in vacanța in Egipt, acolo unde a fost invitat și Marius Elisei, fostul soț al vedetei. Barbatul a refuzat, insa iata unde a mers el in timp ce acestea se bucura de relaxare departe de țara.

- Zilele trecute, Oana Roman a povestit despre intalnirea pe care a avut, dupa mult timp, cu tatal ei, Petre Roman. Vedeta și fiica ei Isabela au petrecut cateva ore in compania bunicului, iar la scurt timp, fosta soție a lui Marius Elisei a și publicat imagini in mediul virttual. Acum, Petre Roman a…

- Oana Roman și fiica sa, Isa, se pregatesc sa plece intr-o noua vacanța ''ca fetele''. Vedeta de la Antena Stars le-a povestit fanilor ca micuța ei și-a dorit enorm ca și tatal sau sa le insoțeasca in vacanța, insa, din pacate, Marius Elisei a refuzat invitația fiicei sale.